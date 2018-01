Poniżej możecie zobaczyć debiutancki teledysk Oli Nizio, laureatki piątej edycji "The Voice of Poland" - "Kuloodporna".

Ola Nizio w 2014 r. AKPA

Ola Nizio w piątej edycji "The Voice of Poland" (2014) trafiła do drużyny Justyny Steczkowskiej. Po wykonaniu przeboju "Set Fire to the Rain" została obwołana "polską Adele".

Zdjęcie Ola Nizio w 2014 r. / AKPA

Nastolatka z Aleksandrowa w województwie lubelskim ostatecznie wygrała muzyczny show TVP, jednak jej kariera nie wystartowała od razu po programie.

Jej muzyczna droga od liceum wiąże się z Młodzieżowym Domem Kultury w Biłgoraju, gdzie ćwiczy głos w studiu wokalnym "Kombinejszyn". Tam również rozwija się jej miłość do folku, którą przekazuje poprzez występy w zespole ludowym Zawierucha pracującym przy Zespole Tańca Ludowego "Tanew" z którym jeździ poza granice kraju.

Zdjęcie Ola Nizio na okładce singla "Kuloodporna" / materiały prasowe

Aleksandra jest społecznicą, zaangażowaną w różne projekty, gra w Orkiestrze Dętej na saksofonie, wspiera młodzież w programie profilaktycznym " Profilaktyka a Ty", który pokazuje młodym ludziom, że można żyć bez używek i alkoholu. Jej marzeniem jest występ w Opolu i nagranie płyty folkowo-rockowej.

Clip Ola Nizio Kuloodporna

Premiera debiutanckiego albumu Oli planowana jest na wiosnę tego roku. Album nagrywany jest wspólnie z producentem muzycznym Piotrem Siejką.

"Piotr Siejka, producent mojej płyty jest nie dość że profesjonalistą w każdym aspekcie, ale przede wszystkim jest bardzo dobrym człowiekiem z którym od razu złapałam świetny kontakt. Mamy bardzo zbliżone gusta muzyczne, dzięki czemu nasza współpraca jest bardzo sprawna i przyjemna. Przy okazji uczymy się od siebie i zawsze, zawsze działamy razem..." - opowiada Ola Nizio.

Wideo The Voice of Poland V - Aleksandra Nizio - "Dzień za dniem" - Przesłuchania w ciemno

W 2017 r. młoda wokalistka przeszła sporą metamorfozę wizualną. Ola wybrała zdrowy tryb życia i udało jej się schudnąć 33 kilogramy. Ostatnio na Instagramie podzieliła się z fanami zestawieniem starego i nowego zdjęcia, które świetnie pokazuje, jak długą drogę przeszła, by wyglądać tak, jak obecnie. "Jestem motywacją dla samej siebie. Każdemu tego życzę" - napisała.