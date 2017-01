Ola Gintrowska po raz pierwszy po polsku ("Biała magia")

Znana z występu w preselekcjach do Eurowizji 2016 Ola Gintrowska zaprezentowała swój pierwszy polski singel. Muzykę do utworu "Biała magia" napisał Robert Janson z Varius Manx.

Szersza publiczność poznała Olę Gintrowską jesienią 2015 r., gdy śpiewany przez nią utwór "Missing" pojawił się w telewizyjnym zwiastunie programu "Must Be The Music". To wspólne dzieło wokalistki (napisała tekst) i Roberta Jansona, lidera i twórcy przebojów Varius Manx (muzyka).

Nagranie znalazło się w gronie utworów zakwalifikowanych do polskich preselekcji do Eurowizji 2016. Ostatecznie nasz kraj w Sztokholmie reprezentował Michał Szpak.

Gintrowska - bliska krewna Przemysława Gintrowskiego - od początku 2016 r. rozwija swoją karierę w USA. Była jedyną Polką na gali Grammy Awards, pojawiła się również na Billboard Music Awards. Latem ub. r. premierę miał jej pierwszy taneczny hit "Best That I've Felt", a tuż przed karnawałem, na rynek trafił kolejny taneczny utwór "Rowdy". W USA Ola nagrywa jako O.L.A.

"Biała magia" jest "utworem zupełnie różnym od dotychczasowego repertuaru Oli i pokazuje jej znakomity warsztat wokalny oraz unikalną barwę głosu i jego możliwości" - czytamy w zapowiedzi.



Wokalistka ukończyła wydział śpiewu operowego, a następnie studiowała sztuki dramatyczne na Kingston University w Londynie, gdzie nauczyła się łączyć śpiew z aktorstwem. W jej sztuce zrozumienie słów i umiejętność przekazania ich poprzez śpiew jest równie ważne co czystość dźwięku i barwa głosu.

Ola Gintrowska występowała już m.in. w spektaklach musicalowych i burleskowych w Londynie (m.in. "This is Musical", "Gems From The Shows" oraz "Cell Block Tango") oraz na galach Nagród Kisiela, gdzie prezentowała m.in. utwory Przemysława Gintrowskiego. Nie stroni też od wielkiego ekranu, zagrała m.in. w dramacie Barbary Sass "W imieniu diabła", a także u Jana Kidawy-Błońskiego w "'Gwiazdach" (premiera zapowiadana jest na pierwszą połowę tego roku).