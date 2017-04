Ognista Tinashe w teledysku "Flame"

​Amerykańska wokalistka Tinashe zaprezentowała teledysk do singla "Flame" promującego jej nową płytę.

Tinashe zapowiada nową płytę /Frazer Harrison /Getty Images

Singel "Flame" Tinashe został wyprodukowany przez Stargeta'a i BloodPopa.

Zwiastuje on nowy album amerykańskiej wokalistki zatytułowany "Joyride". Będzie to druga płyta w dyskografii Tinashe, a jej premierę zaplanowano na wiosnę tego roku. Do tej pory promowały ją numery "Superlove" i "Company".

Utwór "Flame" zadebiutował w sieci 16 marca. Teraz światło dzienne ujrzał teledysk do piosenki.

Zobacz teledysk "Flame":