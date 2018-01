Oglądalność sylwestra: Dominacja TVP

Według oficjalnych danych Nielsena, najwyższą oglądalnością może się pochwalić Sylwester Marzeń z Dwójką w Zakopanem.

Luis Fonsi podczas Sylwestra Marzeń w Zakopanem /AKPA

Po raz drugi TVP2 postanowiła przywitać Nowy Rok w zimowej stolicy Tatr. W Zakopanem największą gwiazdą był Luis Fonsi, autor największego przeboju 2017 roku - "Despacito".

Autor zdjęcia: Źródło: AKPA

"Na 'Despacito' ponad 7 mln widzów! Konkurencja 3-4 długości w tyle" - chwalił się na Twitterze Jacek Kurski, prezes TVP, jeszcze w noc sylwestrową.

"Dobijamy do 8 mln, średnia całego #SylwesterMarzeń 6,4 mln. Reszta się nie liczy. Dziękuję widzom TVP. Dobrego 2018 r!" - dodał w kolejnym wpisie.



Dane te oparte zostały o "alternatywny pomiar" - jak podaje TVP - przeprowadzony "na obserwacji rzeczywistych zachowań widzów" (na podstawie pomiaru wśród klientów Netii). Są one dużo korzystniejsze dla TVP niż dane z badania telemetrycznego Nielsen Audience Measurement.

Dane Nielsena również wskazują na zdecydowane zwycięstwo TVP2, choć liczby są niższe. Średnia oglądalność Sylwestra Marzeń z Dwójką wyniosła 4,7 mln widzów.

O północy stacja przyciągnęła 5,7 mln widzów, a w szczytowym momencie oglądalność dochodziła do prawie 6,7 mln. Największą popularnością cieszył się Luis Fonsi, a z polskich wykonawców - Zenon Martyniuk ("Przez twe oczy zielone" - 6,3 mln widzów).

Wideo Luis Fonsi - Despacito #SylwesterMarzeń z Dwójką Zakopane 2017/2018

Na Dolnej Równi Krupowej wystąpili również m.in. Maryla Rodowicz, Michał Szpak, Margaret, Ania Dąbrowska, Krzysztof Cugowski, Urszula, Bayer Full, Wanda i Banda, Kombi, Red Lips, Zakopower, Bolter, Sławomir z żoną Kajrą (nie zabrakło przeboju "Miłość w Zakopanem"), Marta Gałuszewska (laureatka "The Voice of Poland") oraz gwiazdy z zagranicy - Thomas Anders z Modern Talking, Limahl, zespół Eruption ("One way ticket"), Uniting Nations ("Ai No Corrida", "Out of Touch") i duet Filatov & Karas ("Time Won't Wait", "Don't Be So Shy" i "Tell It to My Heart").

Wideo Sylwester 2017: Maryla Rodowicz i Michał Szpak – „Ale to już było”

Polsat relacjonował Sylwestrową Moc Przebojów z Katowic. Średnia oglądalność koncertów w Polsacie, Polsacie 2, Polsacie News i Polsacie News 2 wyniosła 2,6 mln osób. Tuż przed północą koncert ze stolicy Śląska we wszystkich stacjach oglądało 3,8 mln widzów.

W Katowicach wystąpili m.in. Álvaro Soler, holenderski zespół Vengaboys, Danzel oraz rodzime gwiazdy: Ewa Farna, Sylwia Grzeszczak, Natalia Szroeder, Michał Wiśniewski i Mesajah, zespoły Enej, Golec uOrkiestra, Piersi, Feel, Sebastian Riedel i Cree oraz śląskie Frele. Telewizja Polsat zaprosiła do udziału w koncercie sylwestrowym gwiazdy muzyki disco polo, takie jak: Boys, Weekend, MIG, Long&Junior, Łobuzy oraz Piękni i Młodzi.



Autor zdjęcia: Źródło: AKPA

Najsłabsze wyniki oglądalności zaliczył sylwester TVN. Według informacji serwisu Wirtualnemedia.pl koncert "Warszawa - Stolica Sylwestra 2017" śledziło średnio 1,4 mln osób.

Na scenie na placu Bankowym wystąpili m.in. Kayah, Bajm, Agnieszka Chylińska, Blue Cafe, Kombii, Grzegorz Hyży, Perfect, Kasia Kowalska, Ewelina Lisowska, Ira, Bracia, Pectus, Sound'N'Grace, Cleo, Mateusz Ziółko i Future Folk oraz jamajski artysta OMI, twórca przeboju "Cheerleader".