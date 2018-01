​OFF Festival 2018: Kolejni artyści ogłoszeni

Za pośrednictwem profilu na Facebooku Artur Rojek ogłosił, że do tegorocznej edycji katowickiego OFF Festivalu dołączyli: Oxbow, Bishop Nehru, King Ayisoba oraz Jacques Greene.

King Ayisoba w rodzinnej Ghanie jest gwiazdą numer jeden /Paul Bergen /materiały prasowe

"Oxbow was zadziwi, Bishop Nehru da do myślenia, King Ayisoba porwie, a Jacques Greene rozkołysze - tym razem różne klimaty, niezmiennie znakomici artyści" - zapowiadają organizatorzy OFF Festivalu.

Oxbow

Długo milczeli, by w 2017 roku powrócić albumem "Thin Black Duke". Nawet dzisiaj, kiedy w muzyce nie tylko wszystko wolno, ale wręcz wszystko jest pożądane, kalifornijska formacja Oxbow pozostaje jedną z najbardziej oryginalnych grup na gitarowej scenie. Bo jak tu bardziej precyzyjnie nazwać ich muzykę? Czasem to hardcore, czasem noise, to znów blues, popieprzony jazz, równie wykręcony metal albo nienazwane eksperymenty. W tej muzyce wszystko się dzieje, a na koncercie, za sprawą charyzmatycznego i nieprzewidywalnego frontmana Eugene’a Robinsona - wszystko się może zdarzyć.

Bishop Nehru

Chwalił go Kendrick Lamar, Wu-Tang Clan wzięli na trasę koncertową, Nas podpisał z nim kontrakt, a z MF DOOMem nagrał całą płytę - "NehruvianDOOM". Kim jest ten 21-latek, namaszczony przez niemal wszystkich gigantów amerykańskiego hip-hopu? Naprawdę nazywa się Markel Scott, pochodzi z miasteczka Nanuet w stanie Nowy Jork i jest nieodrodnym dzieckiem XXI-wiecznego eklektyzmu. Inspiracje czerpie z jazzu, rocka, popu i klasyki hip-hopu, a jego produkcje zaskakują oryginalnością i dojrzałością. Tak brzmi przyszłość tej muzyki.

King Ayisoba

W Ghanie, skąd pochodzi, rzeczywiście panuje niepodzielnie. Akompaniując sobie na kologo, dwustrunowej lutni, zachrypniętym głosem wyrzuca z siebie hipnotyzujące frazy. Zgodnie ze zdrową afrykańską tradycją, choć porusza w swoich tekstach poważne tematy, upominając się o lepszą przyszłość dla siebie i innych, robi to w rytm radosnej, porywającej, buzującej energią muzyki. Często koncertuje w Europie i ma tu przyjaciół, m.in. Arnolda de Boera z legendarnej holenderskiej formacji The Ex, który produkował ostatnie dwie płyty King Ayisoba - "Wicked Leaders" i "1000 Can Die". I nic w tym dziwnego - gdyby punk wymyślono w Ghanie, brzmiałby właśnie tak.

Jacques Greene

DJ i producent z Montrealu, który wydanym wiosną 2017 roku debiutanckim albumem "Feel Infinite" dowiódł - zgodnie z tytułem - że house’owa formuła rzeczywiście oferuje nieskończone możliwości, szczególnie jeśli połączyć ją z emocjami soulu, a do tej hybrydy dodać talent i wyobraźnię. A tych Philippe Aubin-Dionne ma cały zapas, czego dowiódł produkcjami dla m.in. Katy B, Tinashe i How To Dress Well.

Podczas tegorocznej edycji OFF Festivalu wystąpią również wcześniej ogłoszeni: Grizzly Bear, Clap Your Hands Say Yeah z płytą "Some Loud Thunder", Marlon Williams, John Maus, Big Freedia, Turbonegro, Egyptian Lover i Aldous Harding.

OFF Festival Katowice 2018 odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia, w Dolinie Trzech Stawów.