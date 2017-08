OFF Festival 2017: Przydatne informacje i zmiany w programie

​Tegoroczna edycja trzydniowego OFF Festivalu rozpocznie się w piątek 4 sierpnia i potrwa do niedzieli. Poniżej znajdziecie garść przydatnych informacji (m.in. dotyczących transportu), a także wiadomość o drobnych zmianach w programie.

Komunikacja miejska

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP informuje, że w związku OFF Festivalem od 4 do 6 sierpnia uruchomiona zostanie specjalna, bezpłatna linia autobusowa oznaczona numerem S1. Kursować będzie od godziny 7:34, na trasie: Katowice Plac Wolności (stanowisko przy Centrum Dentystycznym) - Muchowiec OFF Festival (przystanek tymczasowy zlokalizowany przy ul. Lotnisko) - Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy. Odjazdy autobusu odbywać się będą co 15 minut w ciągu dnia, natomiast wieczorem częstotliwość zostanie zwiększona - odjazdy zaplanowano co 10 minut (po zakończeniu koncertów poszczególnych wykonawców).

Dodatkowo organizatorzy informują, że z centrum Katowic w rejon OFF Festivalu dojechać można z następujących przystanków:

- Katowice Dworzec (stanowisko nr 5) - linie nr: S1, 110, 600, 672, 674, 900, 910;

- Katowice Sokolska - linie nr: 110, 600, 674;

- Katowice Plac Wolności - linie nr: S1, 110, 674.

Ponadto w dniach od 1 do 7 sierpnia (włącznie), z uwagi na demontaż infrastruktury koncertowej oraz brak możliwości przejazdu ulicą Francuską (odcinek od skrzyżowania z ul. Lotnisko do pętli autobusowej) linia nr 110 realizować będzie przejazdy wszystkimi kursami do przystanku Osiedla Paderewskiego Trzy Stawy, bez obsługi przystanków Muchowiec Park oraz Muchowiec Pętla.

Taxi

Jak co roku, organizatorzy polecają taksówki MPT - numer 19191. Dla uczestników festiwalu - 10% zniżki. Kobiety ciężarne mogą liczyć przewóz do bramy głównej - skrzyżowanie Francuska/Lotnisko (tam i z powrotem). MPT dysponuje również w razie potrzeby samochodem do przewozu osób niepełnosprawnych.

Uber

Specjalnie na OFF Festival Uber przygotował promocję dla nowych użytkowników - wystarczy zarejestrować się na stronie get.UBER.com i wprowadzić kod OFFFESTIVAL17, aby otrzymać darmowy przejazd do 30 zł.

Rowery

Organizatorzy zachęcają do korzystania z City by Bike - największego i najpopularniejszego systemu rowerów miejskich na Śląsku. To wygodne, ekologiczne i tanie połączenie miedzy centrum miasta a okolicami lotniska Muchowiec. Podobnie jak w ubiegłym roku można skorzystać ze specjalnie przygotowanej, tymczasowej stacji rowerowej "Off Festival", która zostanie ustawiona przy skrzyżowaniu ulic Francuskiej i Lotnisko, w terminie od 4 sierpnia do 6 sierpnia. Stacja "Katowicki Park Leśny - Dolina Trzech Stawów" została na te kilka dni wyłączona.

Program

Swans, którzy zamkną festiwal potężnym, 150-minutowym setem grają głośno. Bardzo głośno. I prosili organizatorów, by o tym przypomnieć. To szczególnie ważna informacja dla tych, którzy chcą podejść bliżej lub/i zabrać na koncert młodzież - zatyczki do uszu oraz ochronniki słuchu dla dzieci znaleźć będzie można w OFF Markecie.

Ponadto organizatorzy informują, że z przyczyn od nich niezależnych nastąpiły pewne zmiany w programie festiwalu.

Nie przyjedzie Carla Bozulich i sama chciała powiedzieć uczestnikom dlaczego: "Drodzy miłośnicy muzyki. Z przykrością informuję, że nie mogę być częścią tej wspaniałej nocy na tegorocznym OFF Festivalu. Jestem kontuzjowana. Lekarz ostrzegł mnie, że podróż z Los Angeles do Katowic może się dla mnie skończyć operacją i trwałymi problemami z chodzeniem. Odzyskam pełnię sił, jeśli odwołam wszystkie najbliższe podróże i się k**wa wyluzuję... Proszę, bawcie się dobrze w moim imieniu, choć tak mi przykro, że się z wami nie spotkam. Przesyłam całuski i małe, krwawiące, rubinowe pazurki".

Miejsce Carli w programie festiwalu (piątek, 18.35, Scena Eksperymentalna) zajmuje Norman Westberg.

Znany jest jako gitarzysta Swans, który współtworzy brzmienie zespołu już od czasów "Filth", ale współpracował również z Jarboe, grał w The Heroine Sheiks czy The Body Haters. Jego unikalny styl, balansujący pomiędzy ambientem a noisem, możemy jednak podziwiać w pełni na wydawnictwach solowych, od kultowego już albumu "13", po najnowsze, takie jak "MRI" czy "Jasper Sits Out".

Druga zmiana polega na zamianie kolejności występów w niedzielę, na Scenie Miasta Muzyki. O godzinie 19.55 swój koncert rozpocznie Conor Oberst z zespołem, natomiast o 22.05 japońska formacja Boris przypomni kultowy album "Pink".

Aplikacja

Więcej zmian organizatorzy nie przewidują, ale podkreślają, że festiwal to żywy organizm, należy więc pozostać czujnym i być na bieżąco. Warto zatem zaglądać na oficjalną stronę festiwalu i jego profile w mediach społecznościowych. Przede wszystkim warto również zainstalować sobie OFF-ową aplikację.