Odmieniona Miley Cyrus w teledysku "Malibu"

W sieci pojawił się zapowiadany nowy teledysk Miley Cyrus "Malibu", który zwiastuje nową płytę amerykańskiej wokalistki.

Miley Cyrus zmieniła wizerunek i rzuciła nałogi /Emma McIntyre /Getty Images

"Malibu" to pierwszy singel zapowiadający nowy album Miley Cyrus, który ma ukazać się jeszcze w tym roku.

Reklama

W sieci pojawił się teledysk do piosenki, który wyreżyserowała sama Miley we współpracy z Diane Martel.

Sceneria klipu i stylizacje, jakie prezentuje w nim Cyrus, wpisują się w zmianę wizerunku, o której opowiadała kilka dni wcześniej w wywiadzie dla magazynu "Billboard".

"W przeszłości stawiałam opór zmianom. Ale teraz nie palę marihuany od trzech tygodni, co jest najdłuższym okresem, w trakcie którego tego nie robiłam. Nie biorę narkotyków, nie piję, jestem obecnie całkowicie czysta! To było coś, co chciałam po prostu zrobić" - mówiła Miley Cyrus.

Cyrus przyznała, że piosenkę "Malibu" napisała w drodze na nagrania programu "The Voice", kiedy siedziała w taksówce. Numer ma być połączeniem "epickiego popu" z elementami muzyki akustycznej. Nawiązywać ma do gatunku country.

Zobacz teledysk "Malibu":



Clip Miley Cyrus Malibu

Sprawdź tekst i tłumaczenie utworu "Malibu" w serwisie Tekściory.pl!

Dyskografię Miley Cyrus zamyka płyta "Miley Cyrus & Her Dead Petz" z 2015 roku.