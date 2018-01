"Od przedszkola do Opola": Co słychać u Michała Juszczakiewicza?

Chociaż zagrał w kilkunastu filmach i serialach, większość Polaków kojarzy go z programem "Od przedszkola do Opola". Co dziś robi i jak wygląda jego prowadzący, Michał Juszczakiewicz?

Michał Juszczakiewicz ze Stanem Borysem w programie "Od przedszkola do Opola" /Leszek Wróblewski / Reporter

"Od przedszkola do Opola" był programem, w którym dzieci mogły prezentować swoje wokalne talenty. Format zadebiutował w TVP1 na początku 1995 roku i był emitowany nieustannie przez 13 lat. Ostatecznie z anteny, mimo wciąż dobrych wyników, zdjęto go wiosną 2007 roku (początkowo planowano, że wytrzyma na niej góra trzy lata).

Reklama

Twórcami programu byli Jolanta Mąkosa i Barbara Skarżyńska. Na prowadzącego wybrano Michała Juszczakiewicza, aktora. który na swoim koncie miał role m.in. w "Czułych miejscach", "Gorączce", "Człowieku z żelaza", "Misiu" i "Matce królów". Jednak w kolejnych latach, wszystkie jego dokonania aktorskie zostały przyćmione prowadzaniem dziecięcego show.

"Ustaliliśmy, że prowadzącym powinien być aktor. Zaczęło się szukanie i wtedy się okazało, że najbardziej zorientowaną osobą w temacie jestem ja. Chciałem reżyserować, więc zgodziłem się na prowadzenie, pod warunkiem objęcia reżyserii" - mówił "Na Żywo" Juszczakiewicz.



W trakcie kilkunastu lat w "Od przedszkola do Opola" zaprezentowały się m.in.: Daria Zawiałow, Sylwia Grzeszczak, Natalia Szroeder, Iza Lach oraz Natalia Krakowiak.



Zdjęcie Michał Juszczakiewicz w 2008 roku / Mieczysław Włodarski / Reporter

"To były wielkie emocje. Kiedy widzi się i słucha się utalentowane dziecko, to jest bardzo wzruszające uczucie. Albo łza się pojawiała, albo ciary chodziły po plecach, bo talent to jest coś niesłychanego" - mówił Juszczakiewicz w 2016 roku w programie "Świat się kręci".

Po zniknięciu programu z anteny Michał Juszczakiewicz nie narzekał na brak pracy. Aktor i reżyser zajął się kręceniem filmów dokumentalnych (otrzymał m.in. nagrodę w Chinach za obraz "Tajemnice grobu Kopernika"). Od 2000 roku jest także twórcą gdańskiego festiwalu Szanty pod Żurawiem.

Były prowadzący "Od przedszkola..." zajął się też swoją pasją, czyli astronomią. Z tej dziedziny rozpoczął nawet pisanie pracy doktorskiej.

Pod koniec 2016 roku TVP3 wyemitowano jego dokument "Alicja Fiodorow - droga do Rio", natomiast pod koniec 2017 roku TVP Sport pokazała jego film "Mistrz" o paraolimpijczyku Macieju Lepiato.