Octavia w stronę popu ("Plus Minus Infinity")

Mająca na koncie współpracę z m.in. Piotrem Rubikiem i Michałem Urbaniakiem wokalistka Octavia prezentuje tym razem bardziej popowo-taneczne oblicze. Zobaczcie teledysk "Plus Minus Infinity".

Octavia w teledysku "Plus Minus Infinity"

Oktawia Kawęcka pochodzi z Polski, ale żyje i pracuje także w Londynie. Wokalistka, flecistka, kompozytorka i autorka tekstów występuje pod pseudonimem Octavia.



Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie i Podyplomowego Studium Jazzowego im. H. Majewskiego w Warszawie jest też stypendystką Conservatorium A. Casselli w L'Aquilli i Santa Cecilia w Rzymie we Włoszech (flet poprzeczny i śpiew operowy). Octavia nagrała trzy płyty: z kolędami, muzyką sakralną oraz dedykowany Janowi Kiepurze album "Nessun Dorma".

W dorobku ma współpracę z m.in. Krzesimirem Dębskim, Troyem Millerem, Piotrem Rubikiem, Tomaszem Szymusiem ("Taniec z Gwiazdami") i Michałem Urbaniakiem. Na przygotowywanej płycie udzielają się muzycy wspierający Amy Winehouse.

Zapowiedzią nowego materiału jest singel "Plus Minus Infnity". Jak czytamy w zapowiedzi, w tym utworze Octavia łączy "słowiańską melodyjność z hiphopowym groovem i tanecznymi rytmami". Sama wokalistka nazywa ten styl future pop.

Plus Minus Infinity

"Muzyka pochłania mnie całkowicie. Robiłam w życiu wiele rzeczy, ale muzyka zawsze była na pierwszym miejscu. Ciągle szukam inspiracji. Moje utwory powstają w sposób częściowo tradycyjny, ale częściowo w sposób będący znakiem naszych czasów - wirtualnie, na łączach z ludźmi z kilku kontynentów. Starałam się wykorzystać tę wielowątkowość i różnorodność kultur środowiska, z którym pracuję. Słychać to w mojej muzyce" - podkreśla Octavia.

W piosence Octavia cytuje ludowy utwór "Góralu czy ci nie żal". Wokalistkę wsparli Carlos Dyttus (beatbox), Marzena Masłowska (wiolonczela), Jacek Kwiatkowski (piano) oraz Gabriela Gołaszewska i Karol Soroka (wokal).



Sporym zainteresowaniem cieszył się cover bondowskiego przeboju ze "Spectre" - "Writings On The Wall" Sama Smitha. Swoje wideo Octavia zadedykowała pamięci Krystyny Skarbek - Polki pracującej dla brytyjskiego wywiadu, nazywanej "Bondem w spódnicy".

