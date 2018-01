O czym młode gwiazdy muzyki pisały na Twitterze pięć lat temu?

Ariana Grande, Camila Cabello, Sam Smith i Shawn Mendes to wykonawcy młodego pokolenia, którzy w bardzo szybkim tempie zdobyli sławę, uznanie i przychylność milionów słuchaczy na całym świecie. Jednak pięć lat temu o niektórych z nich mało kto słyszał, a oni sami nie marzyli o wielkiej karierze.

Ariana Grande w ciągu pięciu lat stała się jedną z najpopularniejszych wokalistek pop /Kevin Winter /Getty Images

"Bardzo, bardzo, bardzo chciałabym wydać jakąkolwiek muzykę. Przynajmniej singel. To wszystko, czego pragnę. Nawet nie macie pojęcia" - napisała w 2013 roku Ariana Grande. Obecnie 24-letnia wokalistka ma na swoim koncie trzy albumy, które w Stanach Zjednoczonych pokryły się platyną, a także kilka hitów, podbijających listy przebojów - "Problem", "Bang Bang", "Love Me Harder" i "Dangerous Woman". W 2017 roku suma wyświetleń jej wszystkich teledysków wyniosła ponad dziewięć miliardów.

Clip Ariana Grande Dangerous Woman (Visual 1)

"Nie mogę doczekać się, aby zobaczyć moje babeczki" - pisała Camila Cabello do swoich koleżanek z Fifth Harmony. Przypomnijmy, że girlsband powstał po programie "X Factor" w 2012 roku, a swój pierwszy album wydał dopiero trzy lata później. Camila w 2017 roku zdecydowała się natomiast odejść z formacji i rozpocząć solową karierę. Jej debiutancki album "Camila" cieszy się w tym roku sporą popularnością.



Clip Camila Cabello Havana - ft. Young Thug

Clip Fifth Harmony All In My Head (Flex) ft. Fetty Wap

"Finał 'Jersey Shore' - emocjonalna rzecz" - pisał w 2013 roku Sam Smith, który w tamtym czasie nie miał na koncie ani jednego wydanego singla. Obecnie to jeden z najpopularniejszych brytyjskich wykonawców, którego piosenka "Writing's On The Wall" zdobyła Oscara za najlepszy utwór do filmu (promowała "Spectre").



Clip Sam Smith Writing's On The Wall (from Spectre)

"Czy 'Idol' sam się ogra i pokaże to g*wno? Przyprawiają mnie o ból głowy. Wow" - napisała w 2013 roku Nicki Minaj, która w tamtym czasie zasiadała w jury amerykańskiego talent show wraz z Mariah Carey. Obie gwiazdy wyjątkowo za sobą nie przepadały. Do tego stopnia, że raperka miała diwie grozić śmiercią, a Carey otwarcie mówiła, że nie czuje się bezpiecznie w programie.



Wideo Kłótnia Nicki Minaj i Mariah Carey na planie "American Idol"

"Właśnie opuściłam Biały Dom. Od tego momentu każda z imprez będzie oceniana jako gorsza. No chyba, że będzie znów w Białym Domu" - pisała Katy Perry, którą Barack Obama zaprosił na imprezę inaugurującą jego drugą kadencję. Obecnie wokalistka jest w opozycji do nowego prezydenta, Donalda Trumpa. Podczas ostatnich wyborów Perry aktywnie wspierała kandydatkę Partii Demokratycznej, Hillary Clinton.



Clip Katy Perry Chained To The Rhythm ft. Skip Marley

"Cel życiowy: spotkać Ellen" - wyznał na Twitterze Shawn Mendes, który od tego czasu odwiedził ją kilka razy, a na świecie zdobył miliony fanów. W 2016 roku magazyn "Forbes" umieścił Kanadyjczyka na liście 30 najbardziej wpływowych wykonawców przed 30. rokiem życia.



"Posłuchajcie mojego remiksu Zedda 'Clarity'... Wiecie, tego, co grał u Lettermana. To od Ansolo" - pisał Ansel Elgort, którego kariera muzyczna, jak i aktorska w ostatnich miesiącach mocno się rozwinęła. Elgort zachwycił krytyków i widzów swoją rolą w filmie "Baby Driver", a ponadto pracuje nad debiutancką płytą.