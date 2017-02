Nowy wokalista Deranged

Szwedzi z Deranged zmielili wokalistę.

Nowym frontmanem grupy został Johan Bergström, muzyk znany dotąd m.in. z formacji Visceral Bleeding. Bergström zajął miejsce Andersa Johanssona, który w Deranged udzielał się w latach 2011-2016.

W składzie z Johanem Bergströmem zespół nagrał tylko jeden (pierwszy od pięciu lat) album, wydany pod koniec października "Struck By A Murderous Siege", który ujrzał światło dzienne nakładem pilskiej Agonia Records.

"Rok 2016 był dla na bardzo owocny. Pierwszy występ w USA, niesamowita trasa po Indonezji, nowa umowa z Agonia Records i wydanie dziewiątego albumu. To wszystko kosztowało nas dużo pracy, dlatego chcielibyśmy podziękować organizatorom, prasie oraz przede wszystkim naszym fanom" - miniony rok podsumowują Szwedzi.

"Rozpoczynając 2017 rok mamy zarówno dobre, jak i złe wieści. Najpierw złe: Anders opuścił zespół. Zdecydował się poświęcić rodzinie. Rozstaliśmy się w przyjaźni i życzymy mu jak najlepiej. Jeśli chodzi o dobre wiadomości: znaleźliśmy już nowego wokalistę, Johana. To stary przyjaciel, świetny za mikrofonem i tętniący energią na scenie. Przekonacie się o tym wiosną podczas koncertów w Europie" - dodali.



Utworu “The Frail Illusion Of Osteology" Deranged, jeszcze z poprzednim wokalistą przy mikrofonie, możecie posłuchać poniżej:

Wideo