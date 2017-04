Nowy teledysk Kygo i Seleny Gomez "It Ain't Me"

W sieci pojawił się teledysk do utworu "It Ain't Me" - duetu Seleny Gomez i Kygo.

Selena Gomez wsparła wokalnie Kygo /Kevin Winter /Getty Images

"It Ain't Me" to singel młodego norweskiego DJ-a i producenta Kygo, w którym gościnnie wystąpiła Selena Gomez. W sieci zadebiutował teledysk do piosenki w reżyserii Phillipa R. Lopeza.

25-letni Norweg jest autorem przebojów takich jak "Firestone" czy "Stole the Show". Kawałek "It Ain’t Me" zwiastuje drugą studyjną płytę Kygo.

Ostatni solowy album Seleny Gomez ukazał się w październiku 2015 roku. Płytę "Revival", która zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce pokryła się platyną, promowały single "Good For You", "Same Old Love", "Hands to Myself" oraz "Kill Em With Kindness".

Najnowszym utworem zapowiadającym nowe wydawnictwo Kygo jest piosenka "First Time" nagrana z inną wokalistką, Brytyjką Ellie Goulding.



Wideo Kygo, Ellie Goulding - First Time

