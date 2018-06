Nowy muzyczny program Polsatu "All Together Now": Igor Kwiatkowski zaprasza

Trwają prace nad nowym muzycznym show Polsatu - mowa o polskiej wersji formatu "All Together Now".

Igor Kwiatkowski jako Mariolka w Kabarecie Paranienormalni /Damian Klamka / East News

Przypomnijmy, że w 2016 r. po jedenastu edycjach Polsat zakończył program "Must Be The Music".

Wiosną 2017 r. stacja reaktywowała "Idola", który był pierwszym muzycznym talent show z prawdziwego zdarzenia w Polsce. Jednak ostatecznie program z udziałem jurorów Elżbiety Zapendowskiej, Janusza Panasewicza (Lady Pank), Ewy Farnej i Wojtka Łuszczykiewicza (Video) spadł z anteny po zaledwie jednej serii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ewa Farna o "Idolu": Ja robię swoje jak najlepiej INTERIA.PL

Teraz trwają prace nad polską wersją formatu "All Together Now". Brytyjski oryginał zadebiutował w BBC One na początku tego roku, a już planowany jest drugi sezon.

Formuła programu polega na prezentowaniu utworów przez różne osoby (mogą to być zarówno soliści, jak i duety czy też grupy muzyczne). Występy oceniane są przez panel złożony ze stu ekspertów muzycznych i wokalistów. W Wielkiej Brytanii w składzie tego panelu weszli m.in. występująca jako współprowadząca program Geri Horner ze Spice Girls, Lindsay Dracass (reprezentantka na Eurowizję 2001) i raper Gabz, uczestnik tamtejszej wersji "Mam talent".



Pierwsza edycja brytyjskiej wersji składała się z sześciu odcinków. W pierwszych pięciu odcinkach rywalizowali ze sobą uczestnicy, a najlepsi z nich zmierzyli się ze sobą w szóstym odcinku czyli w finale. Zwycięzca (Michael Rice) otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 50 tys. funtów.

Wideo Winner Michael Rice sings 'Hallelujah' in the Sing Off - All Together Now: The Final

W najbliższym czasie (23 czerwca w Katowicach, 24 czerwca w Lublinie, 30 czerwca w Gdańsku i 1 lipca w Białymstoku) ruszą castingi nowego show. Polsat pokazał spot, w którym występuje Igor Kwiatkowski, do końca 2017 r. członek Kabaretu Paranienormalni.