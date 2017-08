Nowy kontrakt Savage Messiah

Muzycy londyńskiego Savage Messiah podpisali kontrakt z niemiecką Century Media Records.

Savage Messiah wydają nową płytę /Oficjalna strona zespołu

"Hands Of Fate", nowy, czwarty album thrash / heavymetalowego kwartetu z Londynu, ukaże się już z nalepką nowego wydawcy. Premierę wyznaczono na 27 października.

Płytę zarejestrowano w studiu Rockfield (m.in. Black Sabbath, Rush, Queen) pod okiem Scotta Atkinsa. Mastering wykonał Dave Collins (Metallica, Soundgarden, Linkin Park).

Okładkę zaprojektował uznany amerykański artysta Travis Smith.

Dodajmy, że wcześniej Savage Messiah związani byli z brytyjskimi wytwórniami Earache i Candlelight.

Teledysk do tytułowego utworu z albumu "Hands Of Fate" Savage Messiah możecie zobaczyć poniżej:

SAVAGE MESSIAH - Hands Of Fate (Official Video)

Oto program albumu "Hands Of Fate":

1. "Hands Of Fate"

2. "Wing And A Prayer"

3. "Blood Red Road"

4. "Lay Down Your Arms"

5. "Solar Corona"

6. "Eat Your Heart Out"

7. "Fearless"

8. "Last Confession"

9. "The Crucible"

10. "Out Of Time".