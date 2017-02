Nowy kontrakt Crimfall

Fińska grupa Crimfall podpisała kontrakt z Metal Blade Records.

Crimfall po raz trzeci /Oficjalna strona zespołu

Pierwszy owocem współpracy formacji z Helsinek z nowym wydawcą będzie trzecia płyta Crimfall zatytułowana "Amani".



Reklama

Pierwszy od sześciu lat album zespołu jest już przygotowany i trafi do sprzedaży latem.



Dodajmy, że muzyka fińskiego kwintetu to iście filmowa mieszanka symfonicznego power metalu, blackmetalowych pierwiastków oraz folk metalu.



"The Writ Of Sward", poprzedni longplay Finów, miał swą premierę w 2011 roku nakładem rodzimej Spinefar Records. "As The Path Unfolds...", debiutancki album Crimfall, wydała dwa lata wcześniej austriacka Napalm Records.



Teledysk "Wildfire Season" Crimfall możecie zobaczyć poniżej: