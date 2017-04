​Nowy album Kendricka Lamara "DAMN." już dostępny

W piątek (14 marca) ukazał się nowy album Kendricka Lamara. "DAMN." To następna świetnie przyjętego "To Pimp A Butterfly" z 2015 roku.

Kendrick Lamar znów zrobi furorę na świecie? / Bryan Bedder /Getty Images

"DAMN." to czwarta płyta w dyskografii rapera z Compton.

Reklama

30 marca Kendrick Lamar zaprezentował pierwszy singel zwiastujący to wydawnictwo, czyli utwór "HUMBLE."

Za produkcję numeru odpowiedzialny jest Make WiLL Made-It, a klip do niego stworzyli Dave Meyers i The Little Homies (duet, który tworzy sam Lamar i szef Top Dawg Entertainment Dave Free).

Na płycie znalazło się 14 piosenek. Wśród gości, których usłyszeć można na "DAMN." znaleźli się Rihanna, U2 oraz Zacari.

Nad produkcją natomiast, wraz z Lamarem, pochyli się m.in. Kaytranada, James Blake, BADBADNOTGOOD i Mike WiLL Made-It.

Zobacz teledysk "HUMBLE.":