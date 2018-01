"Nowe oblicze Greya": Poznaj szczegóły ścieżki dźwiękowej

Ścieżka dźwiękowa do filmu "Nowe oblicze Greya" ukaże się 9 lutego. Znalazły się na niej piosenki w wykonaniu takich gwiazd, jak: Sia, Ellie Goulding, Hailee Steinfeld czy Miike Snow.

Na ścieżce dźwiękowej do ekranizacji trzeciej części historii romansu pomiędzy Anastasią Steele a Christianem Greyem znalazły się piosenki w wykonaniu takich gwiazd, jak: Sia, Ellie Goulding, Hailee Steinfeld, Miike Snow i wielu innych.

Za pewnego rodzaju niespodziankę można uznać nagranie mniej znanego piosenkarza o imieniu... Jamie Dornan. Filmowy Christian Grey zaśpiewa "Maybe I'm Amazed" Paula McCartney'a i to nie do końca przypadek, ponieważ Jamie Dornan zanim rozpoczął karierę aktorską, był wokalistą zespołu Songs of Jim.

Kompilacja zawiera 22 piosenki, m. in. "Capital Letters" - Hailee Steinfeld x BloodPop, "Sacrifice" - Black Atlass feat. Jessie Reyez, "High" - Whethan & Dua Lipa oraz promujący singel "For You" w wykonaniu Liama Payne'a z Ritą Orą.

Soundtrack "Nowe oblicze Greya" ukaże się 9 lutego wraz z premierą filmu. Poprzednia część muzyki do filmu ("Ciemniejsza strona Greya") zadebiutowała na 1. miejscu notowania Billboard 200 i utrzymała swoją pozycję aż do końca lutego.

Tracklista:

1. "Capital Letters" - Hailee Steinfeld x BloodPop®

2. "For You (Fifty Shades Freed)" - Liam Payne & Rita Ora

3. "Sacrifice" - Black Atlass featuring Jessie Reyez

4. "High" - Whethan & Dua Lipa

5. "Heaven" - Julia Michaels

6. "Big Spender" - Kiana Ledé featuring Prince Charlez

7. "Never Tear Us Apart" - Bishop Briggs

8. "The Wolf" - The Spencer Lee Band

9. "Are You" - Julia Michaels

10. "Cross Your Mind" - Sabrina Claudio

11. "Change Your Mind" - Miike Snow

12. "Come On Back" - Shungudzo

13. "I Got You (I Feel Good)" - Jessie J

14. "Ta Meilleure Ennemie (Pearls)" - Samantha Gongol (of Marian Hill) featuring Juliette Armanet

15. "Deer in Headlights" - Sia

16. "Diddy Bop" - Jacob Banks & Louis the Child

17. "Love Me Like You Do (Fifty Shades Freed Version)" - Ellie Goulding

18. "Freed" - Danny Elfman

19. "Seeing Red" - Danny Elfman

20. "Maybe I’m Amazed" - Jamie Dornan [Bonus Track]

21. "Cross Your Mind (Spanish Version)" - Sabrina Claudio [Bonus Track]

22. "Pearls" - Samantha Gongol (of Marian Hill) [Bonus Track].