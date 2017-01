Nowe DVD od Arch Enemy

"As The Stages Burn!" - to tytuł nowego materiału DVD szwedzkiej grupy Arch Enemy.

Arch Enemy szykuje koncertowe DVD /fot. Tim Tronckoe /

Gwoździem programu "As The Stages Burn!" jest koncert Arch Enemy z Wacken Open Air 2016. Występ ten, przy użyciu 13 kamer, wyreżyserował uznany szwedzki fachowiec Patric Ullaeus. Miks i mastering to z kolei dzieło brytyjskiego producenta Andy'ego Sneapa.

Wśród dodatków znajdziemy ujęcia zza kulis, nagrania koncertowe z Tokio z 2015 roku oraz teledyski.

Całość ukaże się jako DVD / Blu-ray w pakietach z podwójnym albumem winylowym, CD oraz w formacie cyfrowym.



"As The Stages Burn!" to zarazem podsumowanie wojaży zespołu w ramach promocji wydanego w 2014 roku, studyjnego albumu "War Eternal", na którym w barwach Arch Enemy zadebiutowała kanadyjska wokalistka Alissa White-Gluz (eks-The Agonist).



Na "As The Stages Burn!" w szeregach formacji Michaela Amotta zobaczymy już także amerykańskiego gitarzystę Jeffa Loomisa, byłego muzyka Nevermore, który dołączył do składu Arch Enemy w 2014 roku.