Nowa płyta LCD Soundsystem "american dream" już dostępna

Jeden z najbardziej intrygujących zespołów electro-rockowych XXI wieku - LCD Soundsystem pod wodzą Jamesa Murphy’ego - powraca z nowym, długo wyczekiwanym materiałem. Album "american dream" jest w sprzedaży od 1 września.

James Murpchy i koledzy wrócili z nowym materiałem /materiały prasowe

Twórcy hitów "Daft Punk Is Playing at My House", "Dance Yrself Clean" czy "All My Friends" siedem lat kazali czekać na nową płytę (nie licząc wydanego w 2015 singla bożonarodzeniowego).

Reklama

Album "american dream" ukazuje się nakładem należącej do Sony Music wytwórni Columbia Records, a promują go single "american dream", "call the police" ("New York Times": "ambitna piosenka protestacyjna, w której krzyki ludzi zastąpiły instrumenty") oraz nowy singel "tonite", któremu towarzyszy nakręcony w Australii teledysk w reżyserii Joela Kefali.

Zobacz teledysk "tonite":



Clip LCD Soundsystem tonite

W ubiegłym roku LCD Soundsystem wystąpili jako gwiazda główna Open’er Festival i zdaniem wielu fanów i mediów, był to najlepszy koncert całego festiwalu.