Nowa płyta Gorillaz "Humanz" w kwietniu. Posłuchaj nowych utworów

Po sześciu latach Gorillaz powraca z nowym albumem. Wydawnictwo zatytułowane "Humanz" ukaże się 28 kwietnia.

Kadr z teledysku "Saturnz Barz" /

Zespół opublikował cztery nowe utwory z płyty: "Saturnz Barz" (wraz z teledyskiem - zobacz poniżej), "Andromeda", "We Got The Power" oraz "Ascension". W styczniu tego roku poznaliśmy pierwszy singel, zwiastujący nowe wydawnictwo, czyli kawałek "Hallelujah Money" nagrany wspólnie z Benjaminem Clementinem.

Clip Gorillaz Saturnz Barz (Spirit House) 360

Oprócz Clementine'a na płycie ślad pozostawili również tacy wykonawcy jak Grace Jones, Mavis Staples, Danny Brown, De La Soul, Pusha T, Kali Uchis, Kelela, Vince Staples, Jehnny Beth, D.R.A.M., Popcaan, Jamie Principle, Kilo Kish, Anthony Hamilton, Peven Everett i Zebra Katz.

Nad produkcją albumu razem z muzykami Gorillaz czuwali też The Twilight Tone z D /\ P oraz Remi Kabaka. Nagrania odbywały się w Londynie, Paryżu, Nowym Jorku, Chicago i na Jamajce.

Zespół wykona utwory z nowej płyty w piątek (24 marca) w sekretnym miejscu w Londynie.



Ostatni album formacji zatytułowany "The Fall" ukazał się w 2011 roku.

Posłuchaj nowych utworów z płyty "Humanz":



Wideo Gorillaz - We've Got The Power (Art Track)

Wideo Gorillaz - Ascension (Art Track)

Wideo Gorillaz - Andromeda (Art Track)

Tracklista płyty "Humanz":



1. "Ascension" (feat. Vince Staples)

2. "Strobelite" (feat. Peven Everett)

3. "Saturnz Barz" (feat. Popcaan)

4. "Momentz" (feat. De La Soul)

5. "Submission" (feat. Danny Brown & Kelela)

6. "Charger" (feat. Grace Jones)

7. "Andromeda" (feat. D.R.A.M.)

8. "Busted and Blue"

9. "Carnival" (feat. Anthony Hamilton)

10. "Let Me Out" (feat. Mavis Staples & Pusha T)

11. "Sex Murder Party" (feat. Jamie Principle & Zebra Katz)

12. "She's My Collar" (feat. Kali Uchis)

13. "Hallelujah Money" (feat. Benjamin Clementine)

14. "We Got The Power" (feat. Noel Gallagher and Jehnny Beth)

Dodatkowo w wersji deluxe:

15. "The Apprentice" (feat. Rag'n'bone Man, Zebra Katz & Ray BLK)

16. "Halfway To The Halfway House" (feat. Peven Everett)

17. "Out Of Body" (feat. Kilo Kish, Zebra Katz & Imani Voshana)

18. "Ticker Tape" (feat. Carly Simon & Kali Uchis)

19. "Circle Of Friendz" (feat. Brandon Markell Holmes).