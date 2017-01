Nowa muzyka od Rity Ory w "Ciemniejszej stronie Greya"

Rita Ora zdradziła, że jej nowy singel będzie można usłyszeć w filmie "Ciemniejsza strona Greya".

Utwór Rity Ory usłyszymy w trakcie "Ciemniejszej strony Greya" /Kevin Winter / Getty Images

Filmowa kontynuacja "50 Twarzy Greya" do kin trafi 10 lutego, a w rolach głównych po raz kolejny zobaczymy Dakotę Johnson (filmowa Anastasia Steele) i Jamiego Dornana (tytułowy Christian Grey).

Reklama

W kolejnej produkcji z serii zobaczymy również Ritę Orę (zagra Mię Grey). Według najnowszych doniesień w trakcie filmu usłyszymy również nową piosenkę wokalistki, która jednak nie znalazła się na podstawowej ścieżce dźwiękowej do obrazu. Piosenka "Kiss Me" ma trafić na rozszerzoną wersję soundtracku.



"Nagrałam utwór do 'Ciemniejszej strony Greya'. To moja pierwsza piosenka od dawna, ale nie mogę teraz nic więcej powiedzieć" - mówiła magazynowi "Grazia" wokalistka.

Na soundtracku do filmu znalazły się utwory w wykonaniu Halsey, Tove Lo, Johna Legenda, duetu Nicka Jonasa i Nicki Minaj, Sii, Kygo, Corinne Bailey Rae czy The-Dream. Utwór promujący "I Don't Wanna Live Forever" nagrali natomiast Zayn Malik i Taylor Swift.



Clip Taylor Swift, Zayn Malik I Don't Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker) (Lyric Video)

Rita Ora zapowiedziała premierę drugiego albumu studyjnego na 2017 rok. Do tej pory oficjalnie nie zaprezentowała jednak żadnego utworu.

"Zdążyłam przez ten czas dojrzeć i się uspokoić. Jestem gotowa, by wypuścić nową muzykę" - zapowiadała pod koniec 2016 roku wokalistka w porannym programie BBC Radio1.



Wideo Rita Ora pracuje nad nim od dwóch lat (Cover Video/x-news)

Przypomnijmy, że "50 twarzy Greya" to adaptacja erotycznego romansu E.L. James. Książka okazała się bestsellerem i rozeszła się na całym świecie w ponad 125 milionach egzemplarzy. Jej fabuła dotyczyła sadomasochistycznej relacji absolwentki college'u Anastasii Steele i miliardera Christiana Greya. Mimo fatalnych recenzji, film zarobił na całym świecie ponad 570 milionów dolarów.

Ścieżka dźwiękowa do pierwszej części zawierała m.in. przeboje The Rolling Stones, Franka Sinatry, Beyoncé czy Annie Lennox oraz premierowe piosenki The Weeknd, Ellie Goulding, Skylar Grey, Jessie Ware i innych. Za utwór "Earned It" The Weeknd otrzymał nominację do Oscara, a Ellie Goulding została nagrodzona m.in. statuetką Grammy za piosenkę "Love Me Like You Do".