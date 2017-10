Nowa EP-ka od Sinsaenum

Międzynarodowa formacja Sinsaenum przygotowała nową EP-kę "Ashes".

Sinsaenum z nową EP-ką /Oficjalna strona zespołu

Nowy materiał zespołu, któremu przewodzą francuski basista Frédéric Leclercq (Dragonforce) i amerykański perkusista Joey Jordison (Vimic, eks-Slipknot i Scar The Martyr), ujrzy światło dzienne 10 listopada nakładem hamburskiej earMUSIC.

Na "Ashes" znajdziemy trzy nowe utworu ("Ashes", "Monarch Of Death" i "2099 (Heretics)"), dwa bonusy z japońskiej edycji debiutanckiej płyty "Echoes Of The Tortured" z 2016 roku ("Degeneration", "King Of The Desperate Lands") oraz remiks "Dead Souls" autorstwa francuskiego producenta i muzyka Frederika Duquesne’a.

"’Ashes' ukazuje bardziej dojrzałe, ale i bardziej gniewne oblicze naszej muzyki. Zależało nam na tym, żeby produkcja była surowsza. Zero uprzejmości. Chcieliśmy chwycić słuchacza za gardło i splunąć mu w twarz naszą nienawiścią" - powiedział Frédéric Leclercq.

"Na tej EP-ce poszliśmy o krok dalej. W trzech nowych utworach jest więcej black metalu, tak samo jak klawiszy, które uwypuklają upiorne oblicze naszej muzyki. Eksperymentowanie z klawiszami i automatem nie jest czymś, czego się obawiamy. Mrok w muzyce można wyrazić na wiele sposobów" - dodał basista Sinsaenum.

Okładkę "Ashes" zaprojektował Maxime Taccardi.

Przypomnijmy, że szeregach Sinsaenum figurują także weteran francuskiej sceny deathmetalowej Stéphane Buriez (gitara), na co dzień frontman Loudblast; Heimoth (bas), kolejny Francuz z blackmetalowego zespołu Seth, oraz dwóch wokalistów: Amerykanin Sean Zatorsky (Daath, eks-Chimaira) oraz Węgier Attila Csihar, słynny frontman norweskiego Mayhem.



Z teledyskiem do tytułowego utworu z EP-ki "Ashes" Sinsaenum możecie się zapoznać poniżej: