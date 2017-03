Novembers Doom: Nowa płyta "Hamartia"

Chicagowscy death / doommetalowcy z Novembers Doom wydadzą w kwietniu 10. album.

Mroczny Novembers Doom /Oficjalna strona zespołu

Nowy longplay podopiecznych nowojorskiej The End Records zarejestrowano, zgodnie z tradycją, w studiu Belle City Sound w Racine w stanie Wisconsin, gdzie nad całym procesem czuwał długoletni producent zespołu Chris Djuricic. Miksem i masteringiem, również kolejny raz z rzędu, zajął się szwedzki fachowiec Dan Swanö.

W roli gości usłyszymy tym razem Bena Johnsona (klawisze), Rhiannona Kuhra (wokal), Andrew Craighana (gitara; My Dying Bride), Bernta Fjellestada (wokal; Susperia), a także Dana Swanö (wokal).

"'Hamarita' to logiczna kontynuacja 'Bled White' (poprzedni album z 2014 r.), acz z większą dawką mroku z 'The Pale Haunt Departure' (piąta płyta grupy z 2005 r.)" - powiedział Paul Kuhr, wokalista Novembers Doom.



Album "Hamarita" będzie mieć swą premierę 14 kwietnia.



Z utworem "Zephyr" Novembers Doom z płyty "Hamarita" możecie się zapoznać poniżej:

Clip Novembers Doom Zephyr (Lyric Video)

Oto program albumu "Hamartia":



1. "Devils Light"

2. "Plague Bird"

3. "Ghost"

4. "Ever After"

5. "Hamartia"

6. "Apostasy"

7. "Miasma"

8. "Zephyr"

9. "Waves In The Red Cloth"

10. "Borderline".