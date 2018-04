Nonexist ku chwale śmierci

"In Praise Of Death" - to tytuł nowej EP-ki szwedzkiego Nonexist.

Nonexist w akcji /Oficjalna strona zespołu

Nowy materiał melodyjnych thrash / deathmetalowców ze Szwecji to, jak mówi założyciel grupy Johan Reinholdz, swoisty hołd dla muzyki, na której się wychował.



Reklama

"'In Praise Of Death', czyli ku chwale death metalu. Ta EP-ka do hołd, wyraz uznania dla gatunku, który od dzieciństwa tak wiele dla mnie znaczy. Inspiracją dla muzyki z tego materiału były oldskulowe zespołu z lat 80. i początku 90., a szczególnie przedstawiciele melodyjnego death metalu z pierwszej połowy lat 90." - precyzuje Reinholdz.



EP-ka, która ukaże się 29 czerwca nakładem duńskiej Mighty Music, powstała w studiu Multipass w Malmö (autorem nagrań, miksu i okładki jest Reinholdz). Mastering wykonano pod okiem Markusa Nilssona w studiu Sunnana.



Na "In Praise Of Death" znajdziemy pięć utworów: "Cancerous Disembodiment", "A Meditation Upon Death", "Dead Black Embrace", "Bloody Carnal Sorcery" i "Reduced To Ash".

W roli gości usłyszymy aż czterech wokalistów. Są nimi Kalle Nimhagen (Deathening), Mikael Stanne (Dark Tranquillity), Markus Johansson (Eucharist) i Alexander Wittbom. Solówkę na gitarze zagrał też gościnnie Chris Amott (Armageddon, eks-Arch Enemy).



Pierwszym singlem promującym ten materiał jest numer "A Meditation Upon Death" (z udziałem Mikaela Stanne i Chrisa Amotta). Możecie go posłuchać poniżej: