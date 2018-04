Nocny Kochanek u Kuby Wojewódzkiego: Pij do dna

Sporym zaskoczeniem dla fanów programu Kuby Wojewódzkiego był udział metalowej grupy Nocny Kochanek.

Nocny Kochanek u Kuby Wojewódzkiego (na kanapie jeszcze Paulina Krupińska) /Wojciech Kurczewski /TVN

Nocny Kochanek, alter ego heavymetalowej formacji Night Mistress ze Skarżyska-Kamiennej, wykonuje zabawne teksty w języku polskim. Formacja cieszy się dużą popularnością, mając w dorobku występy przed wielotysięczną publicznością na Przystanku Woodstock, a także innych festiwalach (m.in. Cieszanów Rock Festival). Jej druga płyta "Zdrajcy metalu" ze stycznia 2017 r. dotarła do 2. miejsca listy przebojów OLiS.

Reklama

Grupa ma spore szanse na Złotego Bączka, nagrodę woodstockowej publiczności - od początku plebiscytu prowadzi ze znaczną przewagą nad pozostałymi wykonawcami. Jeśli tendencja się utrzyma, zespół ponownie pojawi się w tym roku na scenie Pol'And'Rock Festival (pod tym szyldem odbędzie się tegoroczny Przystanek Woodstock).

Nazwę grupa zawdzięcza Bartoszowi Walaszkowi - reżyserowi filmu "Zemsta Faraona" (na potrzeby tej produkcji Nocny Kochanek nagrał utwór "Minerał Fiutta"), a także popularnej kreskówki "Kapitan Bomba", w której wielokrotnie można było usłyszeć muzykę Night Mistress.

"Czegoś takiego nam chyba brakowało, bo zawsze robiliśmy sobie jaja w trasie" - tłumaczyli u Kuby Wojewódzkiego muzycy Nocnego Kochanka.



"Stwierdziliśmy, że lepiej się w tym odnajdujemy, niż w tych kawałkach diabelsko-smutnych" - dodawali.

29 lipca Nocny Kochanek wystąpi w Atlas Arenie w Łodzi w roli supportu niemieckiej grupy Scorpions.



"Wyróżnienie, choć to dla nas nietypowe zjawisko" - odpowiedzieli muzycy, zapytani o to, czy to dla nich wyróżnienie czy obciach.

Clip Nocny Kochanek Dziewczyna z kebabem

Sprawdź tekst utworu "Dziewczyna z kebabem" w serwisie Teksciory.pl!