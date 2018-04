Nipple stickers: Ten trend podbije festiwale muzyczne?

Ta moda przywędrowała z wybiegów mody oraz ścianek i czerwonych dywanów i wkrótce ma opanować każdą dużą imprezę muzyczną. Zaklejane sutki zdążyły już zrobić furorę podczas brazylijskiej edycji festiwalu Lollapalooza.

Zaklejane piersi mają w 2018 roku stać się największym trendem na muzycznych festiwalach /Frazer Harrison /Getty Images

"The New York Post" pisze o nipple stickers, czyli naklejkach na sutki, jako o nowym trendzie, który prawdopodobnie opanuje letnie festiwale na całym świecie i sprawi, że do historii przejdzie inna moda - piersi malowane brokatem.

Pierwszy raz na szeroką skalę media dostrzegły nipple stickers na festiwalu Lollapalooza w Sao Paulo, który odbył się w dniach 23 - 25 marca. To właśnie na nim można było spotkać dziewczyny bez staników, ale z zaklejonymi sutkami.

Jednak cały trend zaczął się nieco wcześniej. W taki sposób swoje piersi zasłaniały w przeszłości m.in. Miley Cyrus i Lil Kim. Miejscem, gdzie według dziennikarzy trend wybuchł ponownie i zyskał na sile, był Paris Fashion Week SS17 z października 2016 roku. W stylizacji z odsłoniętą piersią zaprezentowała się tam Binx Walton podczas pokazu Yves Saint Laurent.

W kolejnych miesiącach trend podłapały gwiazdy. W taki sposób ubierały się m.in. Kendall Jenner, Bella Hadid, Nicki Minaj, a także Tove Lo. Ta ostatnia dla młodych dziewczyn stała się symbolem wyzwolenia i wolności seksualnej.

Nic więc dziwnego, że swoje stylizacje uczestniczki festiwalów podpisują również jako #discotits, czyli hasztagiem będącym tytułem jednej z piosenek Szwedki.