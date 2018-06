​Nile Rodgers & Chic zapowiadają "It’s About Time" - pierwszy album po 25 latach!

Legendarni Nile Rodgers & Chic zapowiadają pierwszy od 25 lat premierowy album. "It’s About Time" ukaże się 7 września.

Duckie Thot i Jazzelle Zanaughtti na okładce nowej płyty Nile'a Rodgersa & Chic /materiały prasowe

Pierwszą zapowiedzią nowego albumu był występ Nile’a Rodgersa & Chic w programie "Later... with Jools Holland" na antenie BBC Two. Muzycy wystąpili wspólnie z Nao, Cosha i Mura Masa i wykonali zarówno nowy singel "Boogie All Night", jak i kultowy "Good Times".

Wideo Nile Rodgers & Chic team up with NAO & Mura Masa to Boogie All Night on Later…

"Miałem ogromny przywilej produkować albumy najlepszych artystów na świecie, więc gdy przyszedł czas na pracę nad własnym albumem, muszę przyznać, że ciśnienie było bardzo wysokie" - wyjaśnia Nile. "Nao, Mura Masa i Cosha są dla mnie bardzo ważnymi artystami. Bardzo się cieszę, że mogliśmy zaprezentować nową muzykę razem na żywo, zanim jeszcze ukazała się w wersji studyjnej" - dodaje legendarny muzyk.

Nao stwierdza, że praca z Rodgersem to dla niej wyjątkowe wyróżnienie: "Wszyscy wychowaliśmy się na Chic! Nieważne, skąd jesteśmy, to jeden z tych zespołów, który stworzył soundtrack do jakiejś części twojego życia. Dlatego teraz bezpośrednie uczestniczenie w tej historii to coś nie do opisania. Wszyscy spędziliśmy cudowne chwile pracując nad albumem. Bardzo się cieszę, że Chic wraca - świat potrzebuje teraz takiej muzyki bardziej niż kiedykolwiek".

Na dziesiątym albumie w dorobku grupy i pierwszym po 25 latach, poza wymienionymi wcześniej gośćmi, będzie można usłyszeć również takich artystów jak Stefflon Don, Craig David, Anderson .Paak czy Vic Mensa.

Okładka płyty "It’s About Time" doskonale współgra z estetyką wszystkich okładek płyt Chic od początku kariery. Na zdjęciu firmującym debiut z 1977 roku znalazły się Valentine Monnier i Alva Chinn. Sesja okładkowa do nowej płyty powstała z udziałem modelek Duckie Thot oraz Jazzelle Zanaughtti. Autorką zdjęcia jest Britt Lloyd, a za reżyserię sesji odpowiada Greg Foley, współzałożyciel słynnego "V Magazine". Duckie i Jazzelle to nie tylko ikony stylu, ale również aktywistki, które walczą o równą reprezentację różnych grup etnicznych w świecie mody.

"Kiedy ponad 40 lat temu wpadłem na koncept okładki pierwszego albumu Chic, miałem w głowie ideę, że wszyscy możemy być tacy, jacy chcemy - i tak jesteśmy piękni i mamy prawo do dobrej zabawy. Przy wydaniu "It’s About Time" uznałem, że trzeba powtórzyć ten przekaz nowym pokoleniom" - wyjaśnia Nile Rodgers.

Zdjęcie Okładka debiutanckiej płyty Chic /

Chic to prawdziwa legenda muzyki, a hity takie jak "Le Freak", "Everybody Dance" czy "Good Times" są doceniane przez kolejne pokolenia. Nile Rodgers w przeszłości współpracował z największymi gwiazdami muzyki, w tym z Madonną, Dianą Ross czy Davidem Bowie. Albumy, nad którymi pracował, sprzedały się w liczbie 500 mln egzemplarzy. Dzięki wspólnym przedsięwzięciom z Daft Punk, Aviciim, Sigalą, Disclosure czy Samem Smithem, Nile Rodgers udowodnił, że wciąż ma bardzo innowacyjne podejście do muzyki.

Rodgers został wprowadzony do Rock & Roll Hall of Fame w 2017 oraz Songwriters Hall of Fame w 2016 roku. Niedawno został pierwszym w historii Abbey Road Studios kreatywnym doradcą tej instytucji. Nile Rodgers & Chic otrzymali nominację do BBC Music Award w kategorii najlepsze występy na żywo w 2017. Niedawno grupę można było oglądać m.in. na słynnym festiwalu Coachella.