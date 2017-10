Niewygodne pytania do Demi Lovato

W ostatnich dniach Demi Lovato, w związku z intensywną promocją albumu "Tell Me You Love Me", pojawiła się w różnych miejscach, aby porozmawiać o nowym materiale. W tym czasie zdarzyło jej się otrzymać kilka zaskakujących pytań.

29 września do sprzedaży trafił nowy album Demi Lovato "Tell Me You Love Me". W tekstach wokalistka przemyciła osobiste treści, co natychmiast podłapały media. Przy nadających się okazjach dziennikarze wypytywali Lovato o jej prywatne relacje i ich wpływ na kształt albumu.

"Bardzo chciałabym opowiedzieć, o kim śpiewam, ale wolałabym zachować sprawy osobiste dla siebie" - mówiła Lovato w australijskim programie "Sunrise", gdy zapytano ją, kto jest bohaterem jej piosenek o miłości.

W ostatnim czasie spekuluje się, że na płycie Lovato przemyciła wątki dotyczące jej byłego związku z Wilmerem Valderramą. Miały też pojawić sugestie, że wokalistka jest biseksualna.

Atmosferę podgrzała również wypowiedź Lovato dla "Metro", w którym przyznała, że lubi pisać piosenki o swoich byłych facetach.

W "Sunrise" Lovato nieco złagodziła swoje stanowisko. "Boje się pisać o innych osobach, gdyż zdaję sobie sprawę, że mogą poczuć się dotknięci" - zdradzała Lovato, dodając, że nie chciałaby zranić niczyich uczuć.



Wątek ponownie poruszyła w swoim show Ellen DeGeneres. Prowadząca sugerowała, że jedna z piosenek ("Ruin The Friendship") jest o bliższej relacji z wokalistą Nickiem Jonasem. W tym momencie Lovato wybuchła śmiechem, a następnie wytłumaczyła.

"Coś, co staram się zachowywać dla siebie, jest to, o kim są dane utwory" - mówiła. Ellen jednak postanowiła drążyć temat i stwierdziła, że to Jonas jest jej najlepszym przyjacielem. Wokalistka przyznała jej rację.



Demi Lovato w 2016 roku ruszyła we wspólną trasę z Nickiem Jonasem po Stanach Zjednoczonych. Co ciekawe wokalistka była również w związku z jego bratem, Joe Jonasem. Cała trójka poznała się na planie filmu Disneya "Camp Rock" z 2008 roku. Gwiazdorskie trio wypowiadało się w ostatnim czasie bardzo chętnie na temat potencjalnego nakręcenie trzeciej części filmu.



Jeszcze w innym kierunku poszła rozmowa Z BBC, kiedy to dziennikarz zapytał Lovato, jaka muzyka według niej pasowałby do seksu. Piosenkarka uznała, że The Weeknda, natomiast pomysł własnych piosenek uznała za obrzydliwy.

"To obleśne. Nie potrafię słuchać swoich utworów... kiedy to robię" - odparła.

To nie koniec premier Demi Lovato w tym roku. 17 października do sieci trafi film dokumentalny "Demi Lovato: Simply Complicated".