Niewidzialna Taylor Swift (nowy teledysk "Delicate")

W niedzielę, 11 marca, podczas gali iHeartRadio Music Awards miała miejsce światowa premiera teledysku Taylor Swift do utworu "Delicate".

Taylor Swift w teledysku "Delicate" /

"Delicate" to kolejny singel promujący najnowszy album Taylor Swift "Reputation" wydany w listopadzie zeszłego roku.

Teledysk do piosenki wyreżyserował od dawna współpracujący z amerykańską wokalistką Joseph Khan. Zrealizował on dotąd już kilka klipów dla Swift (m.in. "Look What You Made Me Do", "Ready For It", "Wildest Dreams", "Blank Space").

Taylor Swift przygotowuje się obecnie do światowej trasy koncertowej, na której wspierać będą ją swoimi występami Camila Cabello oraz Charli XCX.



Zobacz teledysk "Delicate":

Clip Taylor Swift Delicate

