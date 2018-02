Nie żyje Vic Damone. Miał 89 lat

W niedzielę, 11 lutego, zmarł amerykański wokalista pochodzenia włoskiego, Vic Damone. Miał 89 lat.

Vic Damone w grudniu 1947 roku /AP/Fotolink

Vic Damone zmarł w następstwie choroby układu oddechowego.

Amerykański muzyk, który na świat przyszedł 12 czerwca 1928 roku w Nowym Jorku, bawił fanów na scenie i na ekranie przez pięć dekad. Wylansował wiele przebojów, z których najbardziej znane to "On the Street Where You Live", "I Have But One Heart", "You Do", "Vagabond Shoes", "My Heart Cries for You" i "Say Something Sweet to Your Sweetheart" nagrany w duecie z Patti Page.

Największą popularnością cieszył się w latach 1947-1957. Nagrał ponad dwa tysiące utworów, wystąpił w kilku filmach. Prowadził także własny program telewizyjny.

Wideo "On the Street Where You Live" Vic Damone

Zdjęcie Vic Damone i Diahann Carroll / McBride/face to face / Reporter

