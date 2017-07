Nie żyje Tyler Hedstrom, 17-letni perkusista Anarbor

Tyler Hedstrom, członek rockowego zespołu Anarbor, popełnił samobójstwo 30 lipca.

Informację o śmierci nastoletniego muzyka potwierdzono na stronie grupy. Hedstrom dołączył do składu w czerwcu tego roku i wspomógł formację w ostatnie trasie po Stanach Zjednoczonych.

"Z przykrością informujemy, że nasz przyjaciel i perkusista Tyler, odebrał sobie życie. Jesteśmy wstrząśnięci" - czytamy na Facebooku grupy.

"Tyler miał 17 lat i był niezwykle utalentowanym muzykiem i inspiracją dla nas wszystkich. Zmienił nasze podejście do koncertowania, muzyka i ludzi. Sprawiłeś, że byliśmy lepszym zespołem i lepszymi ludźmi" - napisali członkowie grupy.



Muzycy wraz z rodziną Tylera Hedstroma rozpoczęli w sieci zbiórkę pieniędzy na pogrzeb 17-latka. Część zebranych funduszy zostanie przekazana organizacjom charytatywnym, które starają się zapobiegać samobójstwom.

Hedstroma na swoim Facebooku wspomnieli również członkowie grupy Sundressed, którzy w tym roku koncertowali z Anarborem.



"Tyler był prawdziwym talentem. W wieku 17 lat świetnie rozumiał muzykę" - napisali muzycy, dodając, że perkusista w przyszłości zrobiłby wielką karierę.

Tyler Hedstrom zaczynał w grupie o nazwie HeadStrum, którą założył Queen Creek w stanie Arizona z Alexem Hedstromem i Samem Lehtinenem. Grupa supportowała m.in. Fuel, Boby’ego Blotzera i Warner Drive.

Wideo