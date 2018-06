​Nie żyje Teddy Johnson, laureat drugiego miejsca na Eurowizji

Zmarły w wieku 97 lat Teddy Johnson był dotychczas najstarszym żyjącym uczestnikiem Konkursu Piosenki Eurowizji.

Teddy Johnson w 1959 roku w duecie z żoną Pearl Carr zajął drugie miejsce na Eurowizji.

Informację podano na oficjalnej stronie konkursu.

Reprezentanci Wielkiej Brytanii podczas czwartej edycji Eurowizji wykonali utwór "Sing Little Birdie". Drugie miejsce było wówczas największym sukcesem Wielkiej Brytanii w tym konkursie.



Teddy Johnson i Pearl Carr poznali się w 1950 roku. Po udziale w programie "Black Magic" stacja BBC zasugerowała im, by zaczęli występować w duecie.

"Nie chciałem tego robić, byłem solistą. Nie śpiewałem w duetach" - mówił po latach Johnson. Po kilku latach wspólnej pracy Teddy i Pearl zaczęli się spotykać, a w 1955 roku wzięli ślub.

Ich udział w Eurowizji był niemal czystym przypadkiem. "Jeśli mam być szczery, nigdy wcześniej nie słyszałem o Eurowizji. Kiedy zadzwonił nasz agent i zapytał, czy chcielibyśmy wziąć udział, zapytałem, co to takiego" - opowiadał w jednym z ostatnich wywiadów. W końcu Teddy i Pearl zdecydowali się na udział w preselekcjach, które wygrali z utworem "Sing Little Birdie".

Po sukcesie na Eurowizji Teddy i Pearl kontynuowali karierę jako duet do końca lat 80. W latach 90. oboje przeszli na emeryturę. W 2015 roku para świętowała 60. rocznicę ślubu.