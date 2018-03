Nie żyje Seo Min-Woo. Wokalista grupy 100% miał 33 lata

Koreański wokalista Seo Min-Woo oraz członek popularnej formacji 100% zmarł 25 marca w wieku 33 lat. Prawdopodobną przyczyną śmierci było zatrzymanie akcji serca.

Śmierć wokalisty w specjalnym oświadczeniu potwierdził menedżment zespołu, TOP Media.

"Z przykrością przekazujemy tą niespodziewaną i przygnębiającą wiadomość. Artysta 100% Minwoo odszedł od nas 25 marca. Został znaleziony bez pulsu w swoim domu w Gangnam (dzielnica Seulu - przyp. red.). Przybyłe na miejsce służby ratunkowe stwierdziły zgon" - czytamy.

"Jego rodzina, koledzy z zespołu, artyści TOP Media oraz inni pracownicy są pogrążeni w żalu z powodu tej nieoczekiwanej śmierci. Jako najstarszy członek zespołu Minwoo był liderem zespołu i uwielbiał swoich fanów. Dla wszystkich, którzy go znali i byli świadomi jego dobroduszności i wierności, smutek jest jeszcze większy" - oświadczył menedżment.

Nie podano oficjalnej przyczyny śmierci piosenkarza, jednak koreańskie media donoszą o zatrzymaniu akcji serca.

Śmierć Minwoo wywołała szok wśród fanów zespołu. Na Twitterze internauci zaczęli masowo żegnać wokalistę (ponad 53 tys. wpisów).

Gwiazdora pożegnał również były członek formacji, Woo Chang-bum. "Mam nadzieję, że jest ci dobrze w niebie. Chcę, abyś był jasną gwiazdą i oświetlał świat" - napisał.

Seo Min-Woo początkowo działał jako aktor. W 2009 roku wsparł Andy’ego Lee w jego utworze "Single Man".

W 2012 roku został wybrany jako jeden z siedmiu członków zespołu 100%. Grupa zadebiutowała singlem "Bad Boy", który promował debiutancki album "We, 100%". Łącznie formacja wydała pięć płyt - dwie na rynku koreański, a trzy w Japonii - i szybko zaskarbiła sobie uznanie fanów.

W 2014 roku w 100% nastąpiły spore roszady. Wszystko z powodu powołania Minwoo do armii. Seo w marcu rozpoczął obowiązkową służbę wojskową, którą zakończył po 21 miesiącach (4 grudnia 2015 roku).

Grupa na japońskim rynku zadebiutowała w styczniu 2017 roku z piosenką "How to Cry". W październiku członkowie zespołu wzięli udział w survivalowm reality show "The Unit: Idol Rebooting Project".