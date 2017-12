Nie żyje Ralph Carney, saksofonista miał 61 lat

Ralph Carney, saksofnista współpracujący m.in. z Tomem Waitsem, a prywatnie wujek Patricka Carneya z The Black Keys, zmarł 17 grudnia w wieku 61 lat.

Patrick Carney stracił wujka /Jason Kempin /Getty Images

Ralph Carney, który od lat nagrywał wraz z Tomem Waitsem, zmarł w szpitalu w Portland w stanie Oregon. Nie podano oficjalnej przyczyny śmierci, jednak jak dowiedział się dziennikarz i przyjaciel muzyka, Steve Silberman, Carney zmarł na skutek wypadku.

Serwis Pitchfork opublikował oświadczenie wystosowane przez przez perkusistę The Black Keys, Patricka Carneya.



"Nasza rodzina i przyjaciele są zdruzgotani. Był niezwykłym talentem muzycznym, bardzo troskliwym i zabawnym. Wielu osobom będzie go brakowało. Zainspirował mnie. Bez niego nigdy nie zainteresowałbym się muzyka i nie rozważał grania" - czytamy.

Patrick i Ralph wspólnie stworzyli piosenkę tytułową do animowanego serialu Netflixa "BoJack Horseman".



Carney zanim rozpoczął współpracę z Tomem Waitsem (pracował nad płytami "Rain Dogs", "Frank’s Wild Years", "Mule Variations"), był założycielem grupy Tin Huey. Wydał również siedem albumów studyjnych.

Ponadto współpracował z The B-52s, The Kronos Quartet, St. Vincent i The Black Keys.