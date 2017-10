Nie żyje pionier grime'u Major Ace

Major Ace, założyciel Pay As U Go Cartel i jeden z pionierów gatunku grime, zmarł 8 października.

O śmierci Ace'a poinformował jego brat, Cass Chris Monero na Instagramie.



"Mój starszy brat Luke Monero/Major Ace zmarł dziś rano.... Jestem w rozsypce. Cierpiał na guza mózgu od prawie trzech lat. Wraz z naszą matką doglądaliśmy go każdego dnia. Był wspaniała osobowością" - napisał Monero.

Major Ace, który naprawdę nazywał się Luke Monero, sławę w Wielkiej Brytanii zdobył dzięki współtworzeniu grupy Pay As U Go Cartel. W tym składzie działali również m.in. Wiley oraz DJ Target.



Swój największy sukces grupa święciła w 2002 roku, kiedy ich utwór "Champagne Dance" trafił na 13. miejsce najpopularniejszych utworów w Wielkiej Brytanii.



Pay As U Go Cartel - Champagne Dance

To dzięki działalności składu oraz Major Ace'a, kariery w branży muzycznej zaczęli robić m.in. Slimzee, Geenus, Gods Gift oraz Flow Dan.



