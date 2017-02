Nie żyje Leon Ware. Wokalista i autor tekstów 77 lat

Leon Ware, twórca tekstów dla Marvina Gaye’a, Michaela Jacksona i Quincy Jonesa, a także wokalista i producent, zmarł 23 lutego.

Leon Ware miał 77 lat /Earl Gibson III / Getty Images

O śmierci poinformował menedżer muzyka. Nie ujawniono przyczyny zgonu, jednak Ware przez wiele lat walczył z nowotworem prostaty.

Leon Ware karierę muzyczną rozpoczął w 1967 roku. Od tego czasu z jego usług korzystali m.in. Marvin Gaye, Michael Jackson, Maxwell, Quincy Jones, Tina Turner, Diana Ross oraz Bobby Womack.

W 1972 do sprzedaży trafiła debiutancka płyta wokalisty pt. "Leon Ware", natomiast w 1976 roku został współproducentem płyty Gaye'a "I Want You" z 1976 roku.

W tym sam roku ukazał się drugi album Ware'a "Musical Massage", jednak wytwórnia Motown nie postawiła na mocną promocję wydawnictwa i materiał nie odniósł sukcesu.

Łącznie ukazało się jeszcze dziewięć albumów wokalisty, ostatni z nich "Moon Ride" trafił do sprzedaży w 2008 roku.

Mimo sukcesu solowego Ware w ostatnich latach aktywnie działał z innymi muzykami, m.in. Theophilusem Londonem i Michaelem McDonaldem. Sample z jego utworów wykorzystywali Ice Cube, 2Pac i A Tribe Called Quest.

Na nowej płycie Thundercata "Drunk" znalazł się numer pt. "Tokyo", który, jak przyznał muzyk na Twitterze zainspirowany był jego podróżą z Leonem Ware'em do stolicy Japonii.



