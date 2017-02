Nie żyje Krzysztof Rutkowski, wokalista grupy Tarzan Boy

Krzysztof Rutkowski, lider grupy Tarzan Boy, zmarł 23 lutego. Kultowa postać sceny disco polo miała 56 lat.

O śmierci muzyka poinformowano na jego oficjalnym profilu na Facebooku.

"Dzisiaj około godziny 15:00 zmarł Krzysztof Rutkowski (Tarzan Boy). W poniedziałek dnia 27.02.2017 odbędzie się ceremonia pogrzebowa. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w mszy Świętej, która odbędzie się na cmentarzu przy ul. Piotra Skargi w Zgierzu. Jutro podamy godzinę. Dziękujemy za wsparcie i pomoc wszystkim żona wraz z dziećmi. Prosimy o nie składanie kondolencji telefonicznie" - czytamy w komunikacie.



W grudniu zeszłego roku podano do wiadomości publicznej, że twórca hitów disco polo "Tarzan Boy", "Kaligula" i "Promienie" walczy z rakiem - śluzakiem otrzewnej. Nowotwór został wykryty podczas operacji przepukliny.

56-letni wokalista ujawnił wtedy, że jedyną jego szansą na przeżycie był tzw. HIPEC (Dootrzewnowa Chemioterapia Perfuzyjna w Hipertermii). Koszt operacji wraz z leczeniem wynosił ok. 50 tys. zł. Twórcy w trudnych chwilach pomagali przyjaciele i inni muzycy. Zorganizowano m.in. specjalne koncerty, na których zbierano pieniądze na terapię Rutkowskiego. Te odbyły się 7 i 27 stycznia. Na drugim pojawił się sam wokalista, który podziękował za wsparcie oraz zaśpiewał swoje przeboje.

Muzyk, mimo ogromnej popularności w latach 90., nie dorobił się majątku. Wokalista twierdził, że został oszukany przez firmę fonograficzną i nie otrzymał pieniędzy za sprzedaż swoich płyt i kaset.

"Jestem jedynym wykonawcą disco polo, który nie zarobił pieniędzy. Majątku się nie dorobiłem, nie mam własnego domu. Zostałem z ręką w nocniku" - powiedział Krzysztof Rutkowski w programie "Dezerterzy" Łukasza Orbitowskiego w TVP Kultura.



Pod koniec stycznia tego roku wokalista przeszedł pierwszą chemię. "Masakrycznie się czuję. Rozlatuje się, nie jem, nie piję. Koszmar życia" - mówił serwisowi Fakt24 popularny Tarzan Boy.



Grupa, której liderem był Rutkowski, odniosła ogromny sukces w latach 90. Debiutancka płyta zespołu - "Kaligula" - pokryła się złotem. Drugi album formacji "Moje sny" ukazał się rok później i także cieszył się sporą popularnością.



Po odniesionym sukcesie Tarzan Boy zniknął ze sceny. Do reaktywacji , już jako jednoosobowego projektu, doszło w 2008 roku. Wtedy to Rutkowski wrócił do koncertowania i nagrywania nowych utworów.

Wokalista disco polo imał się również innych zawodów. Był m.in. kierowcą ciężarówki oraz pracownikiem łódzkiego MPK.