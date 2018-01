Nie żyje gwiazdor gospel, Edwin Hawkins

Edwin Hawkins, jeden z najważniejszych twórców muzyki gospel oraz autor utworu "Oh Happy Day", zmarł 15 stycznia w wieku 74 lat.

Wokalista zmarł w swoim domu w Kalifornii, przegrywając walkę z rakiem trzustki.

Edwin Hawkins karierę w muzyce gospel zaczął robić już jako siedmiolatek, jednak największą sławę przyniósł mu utwór "Oh Happy Day" z 1969 roku, który stał się jego największym przebojem (w dwa miesiące sprzedano milion egzemplarzy singla).

Piosenka zdobyła również nominację do Grammy w kategorii najlepsze wykonanie soul/gospel.

Hawkins wraz ze swoim chórem brał także udział w nagraniu utwór Melanie "Lay Down (Candles In the Rain)", który cieszył się sporą popularnością.



Wideo Oh Happy Day -The Edwin Hawkins Singers -

