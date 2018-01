Nie żyje France Gall. Miała 70 lat

W niedzielę, 7 stycznia, w Paryżu zmarła francuska piosenkarka i zwyciężczyni konkursu Eurowizji 1965, France Gall. Miała 70 lat.

France Gall w styczniu 1968 roku

France Gall była jedną z najpopularniejszych popowych wokalistek we Francji. Artystka zmarła na skutek choroby nowotworowej w niedzielę 7 stycznia. Pod koniec grudnia była hospitalizowana z powodu "poważnej infekcji". O śmierci wokalistki poinformował jej przedstawiciel, Geneviève Salama.

U France Gall zdiagnozowano raka piersi w 1993 roku, czyli rok po tym jak jej mąż, Michel Berger zmarł na zawał serca.



Urodziła się 9 października 1947 roku w Paryżu. Wiosną 1963 roku ojciec Robert Gall, namówił córkę do zaśpiewania kilku piosenek, a następnie wysłał je do wydawcy Denisa Bourgeoisa. W lipcu zaproszono France na przesłuchania, które odbyły się w Théâtre des Champs-Élysées w Paryżu. Młoda artystka przeszła przez nie pomyślnie, co zaowocowało podpisaniem kontraktu z wytwórnią Philips Records.

W 1965 roku reprezentowała Luksemburg podczas Konkursu Piosenki Eurowizji w Neapolu, który wygrała. Wykonała piosenkę "Poupee, die cire, poupee de son", autorstwa Serge'a Gainsbourga. Kiedy France Gall miała szesnaście lat, Francja usłyszała jej pierwszy singel "Don't Be So Stupid", który stał się wielkim hitem. W 1964 roku Gainsbourg napisał kolejny utwór dla France Gall, zatytułowany "N'ecounte pas les idoles" - który był na czele francuskiej listy przebojów.

Kilka lat później ta młoda artystka podjęła współpracę z Marice Teze, dzięki któremu stworzony został oryginalny repertuar. W lecie 1965 roku France Gall wyruszyła w kilkumiesięczne tournee po Francji, będące połączeniem występów solowych z pokazami cyrkowymi. W tym samym roku Gall zawitała do branży filmowej. Podkładała głos głównej bohaterki w filmie "Alicja w Krainie Czarów". Artystka zagrała również w filmie Federico Felliniego "Juliet of the Spirits". Wystąpiła u boku Christie Lebail.



W 1997 zmarła córka France Gall, o imieniu Pauline. Dziewczynka miała poważne kłopoty zdrowotne. Od śmierci córki Galla zagrała kilka, okazjonalnych koncertów. Piosenkarka była patronem jednej z francuskich organizacji na rzecz bezdomnych kobiet.

W latach 80. France Gall wylansowała wielki przebój "Ella, Elle L'a", który w 2008 roku na warsztat wzięła belgijska wokalistka Kate Ryan. Na wieść o śmierci Gall, Ryan opublikowała na swoim Instagramie trzy zdjęcia Francuzki z dopiskiem o podziękowaniach za jej muzykę.