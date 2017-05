Nie żyje DJ i producent Robert Miles

Producent muzyki trance oraz autor hitu "Children" zmarł 9 maja w wieku 47 lat.

Robert Miles miał 47 lat

O śmierci twórcy poinformował "DJ Mag Italia". Według ich informacji Miles zmarł z powodu niesprecyzowanej choroby.

"Tragiczna informacja o śmierci niezwykle utalentowanego artysty naszych czasów, sprawiła, że jestem smutny i nie dowierzam. Będzie mi brakowało jego krytyki i osądów, a przede wszystkim talentu, który odnajdywałem w jego dźwiękach i melodiach" - w taki sposób żegnał swojego kolegę, Joe T Vannelli, jego wieloletni współpracownik.

Robert Miles, a właściwie Robert Concina urodził się we Fleurier, w Szwajcarii. W późniejszych latach mieszkał we Włoszech, a ostatnio przebywał na Ibizie. Karierę zaczął w latach 80. jako DJ w radiu oraz włoskich klubach.



Apogeum jego popularności to druga połowa lat 90. W 1996 roku wydany został singel "Children", który natychmiast stał się hitem w wielu krajach w Europie (sprzedał się na kontynencie w wielomilionowym nakładzie, pokrywając się złotem lub platyną w ponad 12 krajach).

Teledysk do utworu do sieci trafił w 2011 roku i od tamtego czasu zdobył ponad 5,6 miliona wyświetleń.



Równie sporym zainteresowaniem cieszył się debiutancki album Milesa "Dreamland", który w Europie sprzedał się w ponad milionowym nakładzie (sto tysięcy egzemplarzy w Polsce), w Stanach rozeszło się 500 tys. kopii. Płytę promował również inny dość dobrze przyjęty singel, "Fable".



Na albumie znalazł się też cover numeru "One and One", który w oryginale wykonywała Edyta Górniak.

Sukcesy DJ-a zostały docenione. W 1997 roku otrzymał statuetkę BRIT w kategorii najlepszy debiutujący artysta zagraniczny.

Kolejne płyty producenta (łącznie Włoch wydał ich pięć, ostatnia "Th1rt3en" ukazała się w 2011 roku) nie cieszyły się jednak już tak dużą popularnością.



Oprócz nagrywania kolejnych krążków i koncertowania Miles miał własną rozgłośnię radiową Open Lab, a także wytwórnię S:alt Records. Jego muzykę wykorzystywano m.in. w filmach "Tożsamość Bourne'a", "Derrida" oraz "Miasto duchów".



Producenta pożegnali jego koledzy z branży m.in. Tritonal, Dartude, Shammy, Timmy i Giuspeppe Ottaviani.