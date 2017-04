Nie żyje David Peel. Muzyk miał 73 lata

6 kwietnia w Nowym Jorku zmarł David Peel. Pod koniec marca muzyk trafił do szpitala po zawale serca.

David Peel znany był ze współpracy z Johnem Lennonem /Avalon/Dennis Van Tine /Reporter

Urodzony w 1942 roku David Peel znany był z piosenek o walce z systemem i marihuanie. Jego dwa pierwsze albumy - "The American Revolution" oraz "Have a Marihuana", wydane odpowiednio w 1968 i 1970 roku, przyciągnęły uwagę osób w branży muzycznej.

Reklama

W 1971 roku twórczością Peela zainteresował się John Lennon. Po spotkaniu z eks-Beatlesem i Yoko Ono, Amerykanin podpisał kontrakt z wytwórnią Apple Records. Niedługo później ukazała się płyta "The Pope Smokes Dope" (początkowo zakazana w USA i Kanadzie), wyprodukowana także przez Lennona i Ono.

Peel odwdzięczył się pojawieniem się na płycie przyjaciela pt. "Elephant’s Memory".



Wideo Hippie From New York City (David Peel and The Lower East Side)

Czwarty album muzyka - "Santa Claus Rooftop Junkie" ukazał się już w jego własnej wytwórni, Orange Records.

Łącznie David Peel wydał ponad 20 albumów. Przy niemal każdym wspierał go skład The Lower East Side Band.

Ponadto twórca pojawił się m.in. w filmach "Please Stand By", "Rude Awekening", "High Time’s Potluck" oraz "The U.S. vs. John Lennon".

W 2017 roku Peel pracował nad reedycją albumu "The Pope Smokes Dope". Na razie nie wiadomo, czy wydawnictwo trafi do sprzedaży po śmierci artysty.