Nie żyje Daniel Banasiak, muzyk i współpracownik Popka

Pod koniec lutego 2017 roku zmarł Daniel Adam Banasiak, znany pod pseudonimem B.A.D.

B.A.D w teledysku "Żółty jesienny liść" /

O śmierci twórcy na swoim Facebooku poinformował Popek.

Reklama

"Niestety wczorajszej nocy dotarła do mnie informacja, że mój przyjaciel zmarł. Teraz sam wydam naszą płytę, którą razem nagraliśmy, ale to jeszcze nie koniec. My jeszcze razem zagramy... Spoczywaj w pokoju Daniel" - czytamy.

Daniel Adam Banasiak był multiinstrumentalistą, malarzem i rzeźbiarzem.

Wraz z Popkiem muzyk stworzył duet Bad Pop. W czerwcu 2015 roku ukazała się ich wspólna płyta "B.A.D. Pop", którą wydała wytwórnia WagWan Production. Największym przebojem duetu był numer "Samo życie". Piosenka zdobyła na Youtube ponad dziewięć milionów wyświetleń.

Przyczyny śmierci artysty nie są znane.

Wideo B.A.D. POP - SAMO ZYCIE (VIDEO)

Wideo B.A.D. POP (POPEK & DANIEL) - JESTES SAM