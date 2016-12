Nie żyje Andrew Dorff. Znany autor tekstów miał 40 lat

Muzyk country i autor tekstów do wielu przebojów tego gatunku, Andrew Dorff, zmarł 19 grudnia. Na razie nie ujawniono przyczyny śmierci twórcy.

Andrew Dorff miał 40 lat /Rick Diamond / Getty Images

Śmierć muzyka 20 grudnia potwierdziło na swojej stronie stowarzyszenie autorów tekstów z Nashville (Nashville Songwriters Association International - NSAI).

"Z wielkim smutkiem dowiedzieliśmy się o odejściu naszego przyjaciela Andrew Dorffa" - czytamy w komunikacie przewodniczącego stowarzyszenia Lee Thomasa Millera.

Śmierć twórcy potwierdził również jego ojciec, Steve Dorff.

"Nie ma słów, by opisać tą bolesną stratę dla naszej rodziny i tego, co dziś czuję. Niech Bóg błogosławi mojego syna Andrew, najlepszego przyjaciela, jakiego każdy ojciec mógłby chcieć. Twoje światło na zawsze pozostanie w moim sercu i sercach tych, którzy mieli szczęście cię poznać" - czytamy.

Andrew Dorff był przede wszystkim autorem tekstów dla najważniejszych gwiazd muzyki country w Stanach. Pisał piosenki dla Blake'a Sheltona, Justina Moore'a, Kenny Chesney i Tima McGrawa. W 2008 roku podpisał profesjonalny kontrakt z Universalem.



"Chcę pisać piosenki, które coś znaczą. Wspaniałym jest uczucie, kiedy słyszysz swoją piosenkę w radiu. Nic na to nie poradzisz, możesz tylko dać głośniej. Ale, gdy ludzie mówią ci, że usłyszeli twoją piosenkę w radiu i wpłynęła na nich w jakiś sposób, nieważne, czy śmiali się przy niej, płakali czy tańczyli - po to właśnie to robię" - mówił w październiku Dorff w rozmowie z serwisem Music Row.



Clip Blake Shelton Neon Light

Ponadto artysta miał na swoim koncie dwa albumy studyjne. W 1997 roku wydał album "Hint of Mess", natomiast w 2002 roku w limitowanym nakładzie ukazała się płyta "Hungover And Up" (nie trafiła do regularnej sprzedaży).



W mediach społecznościowych o śmierci Dorffa pisali m.in. Blake Shelton, Martina McBride, Chase Rice, duet Dan + Shay.

Ojciec Andrew, Steve, jest znanym kompozytorem i muzykiem, natomiast jego brat Stephen, aktorem.