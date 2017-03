Nicki Minaj zapowiada klip do "Light My Body Up"

23 marca do sieci trafił nowy singel Davida Guetty z gościnnym udziałem Nicki Minaj i Lil Wayne’a. Raperka na Instagramie pokazała fanom zdjęcia z planu teledysku.

Nicki Minaj zapowiedziała kolejne klipy /Swan Gallet/WWD/REX/Shutterstock /East News

"Light My Body Up" to nie pierwsza współpraca Guetty z Minaj i Lil Waynem. Wraz z raperką francuski producent nagrał przebój "Hey Mama", natomiast z raperem spotkał się już przy tworzeniu utworu "I Can Only Imagine".



Minaj przyznała, że początkowo miała nie znaleźć się w tym utworze, jednak wraz z Waynem zdecydowali się wziąć udział w tym przedsięwzięciu i zaskoczyć producenta.

Raperka podzieliła się również zdjęciami z planu teledysku.



Clip David Guetta Light My Body Up (Lyric Video) - feat Nicki Minaj & Lil Wayne

Warto dodać, że to nie jedyny klip, który obecnie kręci Minaj. Wkrótce w sieci pojawi się wideo do utworu "No Frauds" z Drake'iem i Lil Waynem.

Gwiazda zdecydowała się usunąć z przyszłego teledysku sceny, które nakręcono na Moście Westminsterskim. Przypomnijmy, że 22 marca doszło tam do ataku terrorystycznego, w wyniku którego zginęły cztery osoby, a 50 zostało rannych.

"Kiedy usłyszeliśmy informację o zamachu, byliśmy załamani. Uznaliśmy, że fragment klipu na moście byłby niesmaczny. Reszta scen nakręcona w Londynie pozostanie w teledysku" - zdradziła "The Sun" osoba z ekipy raperki.