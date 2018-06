Nicki Minaj zachęca fanki do seksualnej abstynencji

Amerykańska raperka, która w sierpniu 2018 roku wyda swój kolejny album, przyznała, że tekstami z nowej płyty będzie chciała namawiać młode dziewczyny do seksualnej abstynencji.

Nicki Minaj chce zaapelować do fanek w ważnej sprawie /Mike Coppola /Getty Images

Nicki Minaj, jedna z najpopularniejszych raperek w Stanach Zjednoczonych, znana jest ze swoim pikantnych tekstów i ociekających seksem klipów, w których chwali się swoimi krągłościami.

Minaj regularnie publikuje również swoje zdjęcia w mediach społecznościowych. O ile nie przejmuje się większością komentarzy na swój temat, to raperkę niepokoi fakt, że Twitter i Instagram służy do kreowania pokolenia "współczesnych prostytutek".



"Nie potrafię opowiedzieć o tym, nie obrażając nikogo. Może byłam naiwna, ale nie zdawałem sobie sprawy, jak wiele dziewczyn staje się współczesnymi prostytutkami" - mówiła magazynowi "Elle".



"Bez względu czy jest striptizerką czy dziewczyną z Instagrama - każda z nich jest piękna i ma wiele do zaoferowania. Ale odkryłam, że one oferują seks w zamian za tysiąc dolarów" - kontynuowała Minaj.

"Pomyślałam 'Kurczę, to smutne, że nie znają swojej wartości'. To smuci mnie jako kobietę, a w dodatku smuci mnie, że sama mogłam się do tego przyczynić" - dodała.

Raperka wytłumaczyła, że nie ma nic przeciwko kobietom będącym prostytutkami, ale zaznaczyła, że poczucie siły zdobytej przez seksapil nie ma nic wspólnego z seksem za pieniądze.

"Nie wiem, czy dziewczyny, które oglądają moje seksowne zdjęcia, znają różnicę pomiędzy seksapilem a seksem. Właściwie to jestem antytezą tego wszystkiego. Bardziej określiłabym się jako typ snobistycznej dziewczyny. I wszystkiego, czego chcę od innych kobiet to to, aby były nazywane snobkami lub zarozumiałymi niż, aby ktoś uznał je za łatwe lub za dziwki.



Swój apel do młodych dziewczyn Minaj przemyciła w tekstach swojej najnowszej płyty "Queen". Raperka liczy, że wiele fanek po przesłuchaniu numerów zdecyduje się na większą abstynencję seksualną.

W tym samym wywiadzie 35-letnia raperka przyznała, że ostatni miesiące bycia singielką pozwolił jej poczuć swoją siłę i skupić się na własnej twórczości. Minaj od 15. roku życia była w kilku mniej lub bardziej długotrwałych związkach. Spotykała się m.in. z Meek Millem i Nasem.

"Uważam, że to może być najlepsza płyta tego roku. Duchowo dojrzałam barzdiej przez ostatnie sześć miesięcy niż przez poprzednie osiem lat.



Czwarty album studyjny Nicki Minaj ukaże się 10 sierpnia. Promują go single "Barbie Thingz" i "Chun-Li". Do obydwu z nich zrealizowano teledyski. Raperka będzie promowała płytę na światowej trasie koncertowej. Pod koniec lutego 2019 roku gwiazda wystąpi w łódzkiej Atlas Arenie.



