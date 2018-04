Nicki Minaj z klipem do "Chun-Li" i zapowiedzią do "Barbie Thingz"

Ponad cztery miliony wyświetleń w trzy dni zdobył teledysk do singla "Chun-Li" Nicki Minaj. Raperka opublikowała również zapowiedź klipu do numeru "Barbie Thingz".

Nicki Minaj zrobiła wokoł premiery dwóch singli sporo szumu /Michael Loccisano /Getty Images

"Barbie Thingz" i "Chun-Li" to dwa nowe utwory Nicki Minaj, które zapowiadają jej czwarty album studyjny.

Reklama

Utwór "Barbie Thingz" został zaprezentowany z towarzyszącym mu lyric video, które w ciągu czterech dni zaliczyło ponad osiem milionów wyświetleń.

Dzień później raperka opublikowała teledysk nagrany własnym telefonem do numeru "Chun-Li". To jednak nie wszystkie plany Minaj na najbliższy czas. Wkrótce w sieci ma pojawić się właściwy klip do "Barbie Thingz". Jego zapowiedź zdobyła już ponad 2,2 miliona wyświetleń.



Clip Nicki Minaj Chun-Li

Wideo Nicki Minaj - Barbie Tingz (Music Video Teaser)

Na temat powrotu do muzyki gwiazda rozmawiała z Zanem Lowem w radiu Beats 1. Raperka zdradziła także, że ma żal do Cardi B w związku z zamieszaniem wokół utworu "Motorsport" Migos, do którego obie się dograły.

Cardi krótko po premierze udzieliła wywiadu, w którym stwierdziła, że jeden z wersów Minaj wyglądał wcześniej nieco inaczej.



"Jedyna rzecz, która naprawdę, ale tak naprawdę zraniła moje uczucia, to jej pierwszy wywiad po ukazaniu się 'Motorsport'. Pamiętam czasy, kiedy to ja po raz pierwszy pojawiłam się w grze - jeśli jakakolwiek kobieta takiej rangi zrobiłaby ze mną wspólny numer, to wychwalałabym ją wszędzie i dziękowała jej. (...) Ten wywiad naprawdę mnie skrzywdził. Cardi wyglądała na tak poirytowaną i rozzłoszczoną, a jedyna rzecz, którą mówiła, to: 'Och, nie słyszałam tego, a ona zmieniła swój wers'" - tłumaczyła Nicki.