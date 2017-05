Nicki Minaj w teledysku "Regret In Your Tears"

Na początku maja do sieci trafił teledysk Nicki Minaj do utworu "Regret In Your Tears".

Nicki Minaj zaprezentowała klip "Regret In Your Tears" /Brad Barket /Getty Images

Za reżyserię klipu odpowiadali Mert Alas i Marcus Piggott, początkowo klip był dostępny tylko w serwisie TIDAL, jednak 5 maja pojawił się również na Youtube. Od tamtego czasu obejrzano go 1,7 miliona razy.

Minaj przyznała, że efekt pracy z duetem twórców, zrobił na niej spore wrażenie. Raperka stwierdziła nawet, że to najlepszy klip, jaki do tej pory nakręciła.

"Regret In Your Tears" to jeden z trzech singli, które Minaj wypuściła w marcu. Numery były również dissem na inną raperkę - Remy Ma. Do tej pory klipu doczekał się także utwór "No Frauds", który nakręcony został w Londynie.

Nicki Minaj przygotowuje kolejną płytę studyjną. Trzeci album gwiazdy "The Pinkprint" ukazał się w 2014 roku.

Zobacz klip "Regret In Your Tears":