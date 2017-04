Nicki Minaj "No Frauds": Afera o Most Westminsterski

W sieci pojawił się nowy teledysk Nicki Minaj do utworu "No Frauds", z gościnnym udziałem Lil Wayne'a i Drake'a. Fani zareagowali na niego jednak negatywnie ze względu na kadry z Mostu Westminsterskiego, na którym w marcu doszło do zamachu terrorystycznego.

Przypomnijmy, że w marcu do sieci trafiły trzy nowe utwory Nicki Minaj - "No Frauds", Changed It" oraz "Regret In Your Tears", które były także dissem na Remy Ma.

Krótko później Nicki rozpoczęła pracę nad teledyskiem do "No Frauds". Wraz z Lil Waynem i Drake’iem 19 marca Minaj kręciła ujęcia do klipu na Moście Westminsterskim. To właśnie tam trzy dni później doszło do zamachu terrorystycznego, w wyniku którego zginęły cztery osoby, a 50 zostało rannych.

Jak informował tabloid "The Sun" ekipa Minaj zdecydowała, że w związku z atakiem na moście, sceny na nim nakręcone zostaną usunięte.

"Kiedy usłyszeliśmy informację o zamachu, byliśmy załamani. Uznaliśmy, że fragment klipu na moście byłby niesmaczny. Reszta scen nakręconych w Londynie pozostanie w teledysku" - zdradziła osoba z produkcji.

Jednak wbrew tego, o czym informowano, Nicki Minaj zachowała sceny na Moście Westminsterskim w klipie, co oburzyło jej fanów.

Na Twitterze internauci zwrócili uwagę raperce, że jest jeszcze zbyt wcześnie, aby publikować klip nakręcony w tym miejscu.

"Nicki siedzi na Moście Westminsterskim w wideo i nie ma wstydu, że był tam zamach" - czytamy w jednej z wypowiedzi.



Jej fani, zwłaszcza ci z Wielkiej Brytanii byli ciekawi, dlaczego ostatecznie fragment z mostu trafił do publikacji. "Myślałem, że Nicki wytnie te sceny" - pisał jeden z użytkowników Twittera.

Nicki nie skomentowała na razie całego zamieszania. Przy okazji premiery klipu napisała jedynie, że czuła się zaszczycona, że mogła kręcić w Londynie. W jej obronie stanęli natomiast fani, którzy stwierdzili, że kadry nie są obraźliwe, a sama Nicki nie wiedziała, że dojdzie do tragedii.



Raperka rozpoczęła już pracę nad kolejnym klipem. Tym razem obrazka doczeka się utwór "Regret In Your Tears". W ostatnim czasie gwiazda pojawiła się w teledyskach Jasona Derulo ("Swalla"), Major Lazer ("Run Up") i Gucci Mane'a ("Make Love"). W przygotowaniu jest także klip do utworu Davida Guetty "Light My Body Up".