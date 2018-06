Nicki Minaj nazwana hipokrytką. Gwiazda odpowiedziała

Słowa Nicki Minaj na temat abstynencji seksualnej młodych dziewczyn wywołały mnóstwo kontrowersji. Jeden z internautów zarzucił jej hipokryzję, gdyż sama epatuje seksem w swoich tekstach i teledyskach.

Nicki Minaj odpowiedziała na zarzuty /Swan Gallet/WWD/REX/Shutterstock / East News

"Nie potrafię opowiedzieć o tym, nie obrażając nikogo. Może byłam naiwna, ale nie zdawałam sobie sprawy, jak wiele dziewczyn staje się współczesnymi prostytutkami" - mówiła magazynowi "Elle" Nicki Minaj.

"Pomyślałam 'Kurczę, to smutne, że nie znają swojej wartości'. To smuci mnie jako kobietę, a w dodatku smuci mnie, że sama mogłam się do tego przyczynić" - dodała.



Słowa raperki wywołały spore kontrowersje. Minaj uznano za hipokrytkę, gdyż nawet w swoim najnowszym singlu "Bed", nagranym wraz z Arianą Grande, umieściła mnóstwo odwołań do seksu.



"Ludzie powinni przestać dyktować i kontrolować to, co kobiety robią z własnym ciałem" - napisał jeden z użytkowników. Minaj odpowiedziała mu w ostrych słowach.

"Przeczytaj cały artykuł. Krytykowałam siebie bardziej niż kogokolwiek. Powiedziałam 'mam nadzieję, że moje seksualne teksty i zdjęcia nie sprawią, że moi fani myślą, że każę być im rozwiązłymi'. Teksty, zdjęcia a pieprzenie się to trzy różne sprawy" - spuentowała.

W kolejnym wpisie Minaj dodała, że każda kobieta powinna być traktowana jak królowa i żadna z dziewczyn nie powinna sprzedawać swojego ciała.

Płyta "Queen", którą oprócz singla "Bed" promują również numery "Rich Sex", "Barbie Tingz i "Chun-Li", trafi do sprzedaży 10 sierpnia.