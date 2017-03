Nicki Minaj najpopularniejszą artystką w USA. Pokonała Arethę Franklin

Nicki Minaj zapisała się w historii amerykańskiej branży muzycznej. Jej trzy utwory "No Frauds", "Regret In Your Tears" i "Changed It" trafiły do zestawienia najpopularniejszych utworów na liście Billboard. Tym samym Minaj z liczbą 76 pozycji przebiła wynik Arethy Franklin.

Nicki Minaj pobiła rekord Arethy Franklin /Samir Hussein /Getty Images

Nicki Minaj pobiła rekord legendarnej wokalistki za sprawą wydanych 10 marca utworów "No Frauds", "Regret In Your Tears" i "Changed It", które były odpowiedzią na zaczepki ze strony innej raperki Remy Ma. Piosenki błyskawicznie zyskały popularność, trafiając na bardzo wysokie miejsca na listach iTunes w wielu krajach.

Reklama

W końcu znalazły się również na liście najpopularniejszych utworów w Stanach Zjednoczonych. "No Frauds" trafił na 14. miejsce, "Regret In Your Tears" na 61., a "Changed It" na 71.



Aretha Franklin zdołała przez wszystkie lata swojej kariery umieścić na liście Billboard Hot 100 73 utwory. Jej pierwsza piosenka "I Never Loved A Man (The Way I Love You") trafiła do zestawienia w 1967 roku. Ostatnia w pierwszej setce znalazła się kompozycja "Break It to Me Gently" z 1977 roku.

Minaj rekord Franklin wyrównała 18 marca, kiedy na listę najpopularniejszych singli w Stanach trafił singel Gucci Mane'a "Make Love". W tyle zostawiła również m.in. Taylor Swift (70 utworów), Rihannę (58) i Madonnę (57).



Wideo Gucci Mane - Make Love (feat. Nicki Minaj) [Official Audio]

Raperka na listę Billboardu trafiała 32 razy jako główna wykonawczyni utworu, a 44 razy jako gość. Pierwszy raz w zestawieniu Hot 100 znalazła się w lutym 2010 roku z utworem "Knockout", natomiast już bez pomocy innych artystów trafiła na listę z utworem "Your Love" w sierpniu 2010 roku.



Clip Nicki Minaj Your Love

Do tej pory jej największym hitem na liście Billboard był singel "Anaconda", który wspiął się na drugie miejsce (klip do utworu obejrzano ponad 600 milionów razy, a ponadto nominowano go do nagrody MTV VMA w 2015 roku). "Anaconda" zdobyła również nominację do nagrody Grammy w kategorii "najlepszy utwór hip hop".

Clip Nicki Minaj Anaconda

Dodatkowo Minaj dzięki umieszczeniu 76 utworów na liście Billboard znalazła się na dziewiątym miejscu listy artystów, którzy mieli najwięcej piosenek w zestawieniu, wyprzedzając Raya Charlesa.

Jak gwiazda zareagowała na wiadomość o pobitym rekordzie?



"Kiedy dowiadujesz się, że właśnie jesteś jedyną kobietą w historii Billboardu, która miała 76 utworów na Hot 100" - napisała w opisie nagrania, na którym twerkuje dla fanów.